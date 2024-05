3 कारण क्यों WWE King and Queen of the Ring इवेंट में Cody Rhodes vs Logan Paul अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच बुक किया गया है

Cody Rhodes & Logan Paul: WWE स्मैकडाउन (SmackDown) के इस हफ्ते के एपिसोड की शुरुआत में फैंस को यह मालूम हुआ कि आने वाले किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring) प्रीमियम लाइव इवेंट के दौरान कोडी रोड्स (Cody Rhodes) अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप को यूएस चैंपियन लोगन पॉल (Logan Paul) के खिलाफ डिफेंड करेंगे।

कंपनी ने कोडी रोड्स और लोगन पॉल के बीच में इस मैच का ऐलान तो कर दिया और फैंस इसको लेकर उत्साहित भी हो गए। इसके साथ ही वह अब यह कयास भी लगा रहे हैं कि आखिरकार यह मैच किस वजह से बुक किया गया होगा। इस आर्टिकल में हम आपको उन 3 कारणों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके आधार पर WWE ने इस टाइटल मैच को King and Queen of the Ring में बुक किया होगा।

3- WWE लोगन पॉल के रिंग से लंबे समय तक बाहर रहने के इल्जाम से बचने के लिए ऐसा कर रही है

लोगन पॉल को WWE फैंस ने आखिरी बार WrestleMania XL में अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए देखा था। यहां उनका मुकाबला केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन से हुआ था, जिसमें उन्हें जीत मिली थी। उसके बाद से वह टीवी पर कोई मैच लड़ते नहीं नजर आए हैं। ऐसे में फैंस एक समय के बाद कंपनी से यह सवाल करने लग सकते थे कि आखिरकार लोगन चैंपियन क्यों हैं?

WWE ने खुद को इस इल्जाम से बचाने के लिए इस मैच की घोषणा की है। वह जानते हैं कि अगर लोगन टीवी पर दिखेंगे, तो लोग यह सवाल नहीं कर सकेंगे कि आखिरकार यूएस चैंपियन कहां हैं। इससे उनपर और खुद कोडी रोड्स पर कम सवाल उठेंगे। यह ऐसा मास्टरस्ट्रोक है, जिसकी मदद से कंपनी ने एक साथ दो बड़े विवादों को खत्म करने का प्रयास किया है।

2- WWE सुपरस्टार कोडी रोड्स को एक और बेहतरीन मैच देने के लिए

कोडी रोड्स ने फ्रांस में हुए WWE Backlash में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। यह सबको अच्छा लगा था लेकिन अब एक जबरदस्त प्रदर्शन के बाद अगला कदम होता है, उसे और बेहतर करने का, कंपनी भी यही चाहती है। ऐसे में वह किसी बड़े रेसलर को ही कोडी के खिलाफ रिंग में मौका देगी, जो चैंपियन के साथ लड़कर उन्हें और बेहतर दिखाने का मौका प्रदान कर सके।

लोगन पॉल के पास यह हुनर है कि वह जिस भी मैच का हिस्सा बनते हैं, वह शानदार और उसकी यादें यादगार बन जाती हैं। उन्होंने यह चीज अपने हर मैच में दिखाई है। ऐसे में जब वह अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स के साथ मैच लड़ेंगे, तो यह भी शानदार और यादगार बन जाएगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। यह कोडी को बढ़िया प्रदर्शन करने और मैच का मौका देगा, जो बड़ी बात है।

1- WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल बिना विरोधी अजीब लग रहे थे, तो उन्हें दूसरी चैंपियनशिप के लिए मौका दे दिया

WrestleMania XL में हुए ट्रिपल थ्रेट में अपनी चैंपियनशिप रिटेन करने के बाद लोगन पॉल के पास कोई विरोधी नहीं था। इसकी सिर्फ दो ही वजह हो सकती है। एक तो यह कि या तो चैंपियन चोटिल हैं, या फिर WWE के पास उनके लिए कोई उपयुक्त विरोधी नहीं है। एक बड़ी बात यह है कि यह दोनों ही बातें लोगन पॉल पर सच और फिट नहीं बैठती हैं, क्योंकि वह फिट हैं और कई रेसलर्स उन्हें चैलेंज करना चाहते हैं।

ऐसे में अगर चैंपियन के पास इस समय कोई विरोधी नहीं है, तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि खुद चैंपियन को ही किसी दूसरे टाइटल के लिए चैलेंजर बना दिया जाए। इससे कोई उन्हें चैलेंज नहीं करेगा और चैंपियन भी व्यस्त रहेंगे। WWE ने इसी तरीके का इस्तेमाल करके लोगन पॉल को कोडी रोड्स के टाइटल का चैलेंजर बना दिया है।