WWE King and Queen of the Ring के जबरदस्त इवेंट के बावजूद फैंस का फूटा गुस्सा, Randy Orton को मिली विवादित हार को लेकर सोशल मीडिया पर निकाली भड़ास

WWE King and Queen of the Ring Fans Reaction: WWE का बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट King and Queen of the Ring अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। इस इवेंट में प्री शो को मिलाकर कुल 6 मैच देखने को मिले लेकिन केवल एक मुकाबले में टाइटल चेंज हुआ। इस इवेंट के जरिए WWE को इस साल के King and Queen of the Ring जरूर मिल गए।

फैंस को यह इवेंट में हुई अधिकतर चीज़ें काफी पसंद आई हैं। हालांकि, WWE यूनिवर्स रैंडी ऑर्टन को इस इवेंट में विवादित तरीके से मिली हार की वजह से गुस्से में हैं। अब फैंस सोशल मीडिया के जरिए तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं।

WWE King and Queen of The Ring को रैंडी ऑर्टन को मिली हार को लेकर फैंस ने सोशल मीडिया पर निकाली भड़ास:

(गुंथर मेरे किंग नहीं हैं, रैंडी के साथ धोखा हुआ है। रैंडी का कंधा उठा हुआ था, भले ही आप अलग कैमरा एंगल दिखाकर इसे छिपाने की कोशिश करें।)

(रैंडी ऑर्टन के साथ हुई नाइंसाफी के अलावा WWE King and Queen of the Ring जबरदस्त शो था।)

(शानदार शो था। ट्रिपल थ्रेट मैच ने शो में चार चांद लगा दिए। लोगन ने भी हमेशा की तरह एक बार फिर साबित किया कि वो यहां होना क्यों डिजर्व करते हैं।)

(वायट फैमिली की स्टोरीलाइन को आगे नहीं बढ़ाना उनकी वापसी को खराब कर रही है। यह इवेंट ठीक-ठाक था। आखिरी दो मैच धमाकेदार थे और इसके पहले का शो अलग था।)

(हम जानते हैं कि असली विजेता कौन था और यह गुंथर नहीं थे। रैंडी ऑर्टन के साथ गलत हुआ है। उनका कंधा ऊपर था। हमें अब रीमैच चाहिए।)

(कोडी रोड्स क्लास हैं, गुंथर किंग हैं। नाया जैक्स को रोक पाना मुश्किल है। आज कुल मिलाकर King and Queen of the Ring अच्छा शो रहा।)

(रैंडी ऑर्टन और गुंथर का मैच फिर से कराया जाए। जब रेफरी काउंट कर रहे थे तो रैंडी के दोनों कंधे मैट पर नहीं थे।)

(मैंने इस शो का आनंद लिया। अच्छा क्राउड, अच्छे मैच लेकिन मैं इससे खुश नहीं हूं कि रैंडी का कंधा ऊपर होने के बावजूद उन्हें पिन किया गया।)