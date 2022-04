WWE की पूर्व विमेंस चैंपियन के साथ Bray Wyatt की तस्वीर आई सामने, Wyatt Family का हुआ रीयूनियन

WWE की पूर्व विमेंस चैंपियन अलुंडा ब्लेज (Alundra Blayze) कुछ समय पहले ब्रे वायट (Bray Wyatt) के साथ नजर आईं। दरअसल, एक मीट एंड ग्रीट इवेंट हुआ था और इसमें उन्हें पूर्व चैंपियन मिले। काफी दिनों बाद वायट से जुड़ी तस्वीरें सामने आई है। वायट ने थोड़ी दाढ़ी बढ़ा ली है और अभी भी वो पहले की तरह लुक में नजर आ रहे हैं।

अलुंडा ब्लेज 90 के दशक में WWE की टॉप विमेंस सुपरस्टार थीं। उन्होंने 3 अलग-अलग मौकों पर विमेंस टाइटल पर कब्जा किया। बाद में उन्होंने WCW में कदम रखा था जहां वो अपने टाइटल को लेकर गई थीं। यहां से एक ऐतिहासिक सैगमेंट देखने को मिला था जब उन्होंने WWE की विमेंस चैंपियनशिप को WCW के शो के दौरान फेंक दिया था।

इसी वजह से अलुंडा ब्लेज को याद रखा जाता है। कई सालों तक इस दिग्गज विमेंस सुपरस्टार को WWE में नहीं देखा गया लेकिन बाद में उन्हें रेसलिंग और WWE में अपने योगदान की वजह से 2015 के हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई। इसके बाद से उनके और WWE के रिश्ते अच्छे हैं।

ब्रे वायट कुछ समय पहले For The Love Of Wrestling इवेंट में नजर आए थे और इसी दौरान उनकी मुलाकात दिग्गज सुपरस्टार से हुई। अलुंडा ब्लेज ने इस मौके का फायदा उठाकर वायट के साथ तस्वीर क्लिक की और बाद में इसे अपने आधिकारिक ट्विटर एकाउंट पर पोस्ट किया। उन्होंने यहां ब्रे वायट और For The Love Of Wrestling के ट्विटर एकाउंट को मेंशन किया।

यह रहा उनका ट्वीट:

WWE की वायट फैमिली का भी रीयूनियन हुआ

WWE के पूर्व सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमैन (एडम शर) ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम एकाउंट पर खास तस्वीर पोस्ट की जिसमें वो एरिक रोवन (एरिक रेडबियर्ड) और ब्रे वायट (विंढम रोटुंडा) के साथ नजर आ रहे हैं। तीनों को साथ देखना काफी अच्छी चीज़ रही। WWE से रिलीज होने के बाद वायट की रिंग में वापसी नहीं हुई है और देखना होगा कि वो कब रिटर्न करते हैं।

