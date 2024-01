WWE में Roman Reigns vs The Rock संभावित मैच कराने को लेकर दिग्गज की प्रतिक्रिया सामने आई, जानिए क्या कहा?

Roman Reigns: WWE फैंस को इस दशक का सबसे बाद ड्रीम मैच साल 2024 में देखने को मिल सकता है। यहां द रॉक vs रोमन रेंस (The Rock vs Roman Reigns) के बीच मुकाबले की बात हो रही है। WWE हॉल ऑफ फेमर बुकर टी (Booker T) ने इस मुकाबले के बारे में अपनी राय सामने रखी है।

WWE Raw के हालिया स्पेशल Day 1 एपिसोड में पूर्व वर्ल्ड चैंपियन द रॉक ने वापसी कर सभी को चौंकाया था। उन्होंने सैगमेंट के अंत में हेड ऑफ द टेबल शब्द का उपयोग किया था। संभवतः उन्होंने रोमन रेंस के खिलाफ स्टोरीलाइन के संकेत दे दिए हैं। इसका मतलब साफ है कि दोनों के बीच ड्रीम मैच की संभावना बढ़ गई है।

अगर ऐसा होता है तो कई लोगों का मानना है कि WrestleMania 40 इसके लिए सबसे बढ़िया विकल्प हो सकता है। हालांकि, इस मुकाबले से जुड़ी कोई भी ऑफिशियल खबर सामने नहीं आई है। Hall of Fame पॉडकास्ट के हालिया एपिसोड में बात करते हुए बुकर टी ने कहा कि अगर रॉक मौजूद हैं तब इस मैच का WrestleMania ही सही समय है। WWE को इस बड़े मैच को हरी झंडी दे देनी चाहिए। उन्होंने कहा,

"इसके बारे में चर्चा जारी है। हाइप बनी हुई है। मुझे लगता है कि यह एक कार्यप्रणाली है। मेरे हिसाब से यह किसी भी चीज से कहीं ज्यादा है। मेरी माने तो उन्हें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। यही तरीका है। रॉक यह करना चाहते हैं, यही इस मैच और रोमन के लिए सबसे अच्छा समय है। रोमन अपने टाइटल रन के चरम पर हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए यह हरी झंडी देने का समय है तो दीजिए ना।"

WWE WrestleMania 40 में Cody Rhodes की बुकिंग के बारे में दिग्गज ने अपनी राय सामने रखी

अगर द रॉक और रोमन रेंस WrestleMania 40 में मैच लड़ेंगे तब यह साफ है कि कोडी रोड्स अपनी स्टोरी को पूरा नहीं कर पाएंगे। WrestleMania 40 में कोडी की बुकिंग के बारे बुकर टी ने कहा,

"मुझे बुकिंग एंगल पसंद नहीं है और मुझे नहीं पता कि कोडी के साथ क्या होने वाला है। मुझे एक बात पता है कि अगर द रॉक को कुछ समय मिला है तो यह बिजनेस का सही समय है। कभी भी कार्ड में बदलाव हो सकता है।"

Expand Tweet