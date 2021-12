AEW के फेमस स्टार को हराने को लेकर सीएम पंक पर भड़के WWE दिग्गज

AEW All Out 2021 पीपीवी में सीएम पंक (Cm Punk) ने डार्बी एलिन (Darby Allin) को हराया था और अब WWE दिग्गज बुकर टी (Booker T) ने इस चीज़ को लेकर नाराजगी जाहिर की है। प्रो रेसलिंग में बड़ी वापसी करने के बाद पंक ने 28 वर्षीय डार्बी एलिन को अपने पहले प्रतिद्वंदी के रूप में चुना था। शुरूआत से ही पंक ने कहा था कि वो युवा स्टार्स के खिलाफ खुद को टेस्ट करना चाहते हैं और एलिन उन कुछ युवा टैलेंट्स में शामिल हैं जिनका पंक अब तक सामना कर चुके हैं।

देखा जाए तो AEW All Out में पंक के खिलाफ मैच लड़ने से एलिन को काफी लाइमलाइट मिली थी लेकिन कईयों का मानना है कि इस मैच में डार्बी एलिन की जीत होनी चाहिए थी। Hall of Fame पोडकास्ट पर बात करते हुए बुकर टी ने कहा कि एलिन को AEW के प्रमुख सुपरस्टार्स में से एक माना जाता है इसलिए वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों पंक ने उन्हें हराया। बुकर टी ने कहा-

" उन्होंने डार्बी एलिन को ललकारा और उन्हें हराया। क्यों? क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने डार्बी को क्यों हराया। डार्बी एलिन को कंपनी के प्रमुख सुपरस्टार्स में से एक माना जाता है। इसलिए उन्हें क्यों हराया? मैं यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर यही चीज़ इसके ठीक उलट होती तो इसे नकारात्मक रूप से देखा जाता।"

WWE हॉल ऑफ फेमर का मानना है कि AEW All Out में हुए इस मैच के नतीजे से दोनों में से किसी सुपरस्टार को फायदा नहीं हुआ खासकर डार्बी एलिन को क्योंकि इस फ्यूड के जरिए डार्बी को बड़ा पुश दिया जा सकता था। बुकर टी ने कहा-

"मेरा मानना है कि मैच में डार्बी एलिन की हार नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि मैच में डार्बी को हराने का कोई मतलब नहीं बनता था। अगर पंक, डार्बी एलिन से हारने के बाद इसके बाद बाकी सुपरस्टार्स को हराते तो उन्हें नुकसान नहीं होता लेकिन पंक के साथ फ्यूड खत्म होने के बाद डार्बी एलिन ने क्या किया है?"

AEW Dynamite में सीएम पंक का फ्यूड MJF से जारी है

सीएम पंक का AEW में अभी भी राइजिंग स्टार्स के खिलाफ फ्यूड करना जारी है और वर्तमान समय में वो MJF के साथ फ्यूड में आ चुके हैं। पिछले हफ्ते इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच जुबानी जंग देखने को मिली थी और इस चीज़ ने काफी सुर्खियां बटोरी थी।

वर्तमान समय में AEW में सीएम पंक की विनिंग स्ट्रीक 8-0 की हो चुकी है और यह देखना रोचक होगा कि MJF, पंक को हराकर उनकी विनिंग स्ट्रीक तोड़ पाते हैं या नहीं।

Edited by Subham Pal