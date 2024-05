AEW वर्ल्ड चैंपियन पर WWE दिग्गज ने किया जबरदस्त हमला, Double or Nothing के लिए धमाकेदार चैंपियनशिप मैच हुआ तय

Swerve Strickland: AEW Dynamite के हालिया एपिसोड द्वारा Double or Nothing के लिए जबरदस्त मैच का ऐलान देखने को मिल गया। Double or Nothing असल में AEW का सबसे बड़ा इवेंट है। इसमें अब स्वर्व स्ट्रिकलैंड (Swerve Strickland) और क्रिश्चियन केज (Christian Cage) के बीच वर्ल्ड टाइटल के लिए बड़ा मैच तय हो गया है।

स्वर्व स्ट्रिकलैंड ने चैंपियन बनने के बाद अपने टाइटल को कुछ मौकों पर डिफेंड किया है। AEW Dynamite के हालिया एपिसोड में स्ट्रिकलैंड ने EVP यंग बक्स से नए चैलेंजर की मांग की। बक्स ने बताया कि Double or Nothing में स्ट्रिकलैंड अपने टाइटल को एक बड़े सुपरस्टार के खिलाफ दांव पर लगाने वाले हैं।

बाद में सैगमेंट में WWE दिग्गज क्रिश्चियन केज ने दखल दिया। उनके साथ किलस्विच और शेना वैन भी थे। केज ने स्वर्व पर आते ही पंच लगा दिया और इसके बाद स्ट्रिकलैंड ने उनपर हमला किया। हील स्टार्स ने मिलकर इसके बाद स्वर्व की हालत खराब की और केज ने उनपर अपना फिनिशर भी लगाया।

क्रिश्चियन केज ने बाद में AEW वर्ल्ड चैंपियन के परिवार पर निशाना साधा और दावा किया कि वो नए चैंपियन बनने सफल होंगे। केज के साथ किलस्विच ने स्वर्व स्ट्रिकलैंड के थोड़े से बाल काटे और इसी के साथ सेलिब्रेट किया। सैगमेंट खत्म हो गया था और फिर थोड़ी देर बाद WWE ने ऐलान कर दिया कि Double or Nothing ने स्वर्व की AEW चैंपियनशिप असल में केज के खिलाफ दांव पर रहेगी।

स्वर्व स्ट्रिकलैंड ने AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप को कब जीता था?

AEW Dynasty इवेंट थोड़े समय पहले ही देखने को मिला था। इस शो में समोआ जो ने अपनी AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप को स्ट्रिकलैंड के खिलाफ दांव पर लगाया था। यह मैच काफी अच्छा रहा और फैंस का पूरा सपोर्ट स्वर्व के साथ रहा। अंत में उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की और इसी के साथ वो AEW चैंपियन बन गए। इसके बाद उन्होंने शानदार अंदाज में अपनी जीत को सेलिब्रेट भी किया। स्वर्व ने इस जीत के साथ All Elite Wrestling के इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। वो पहले ब्लैक वर्ल्ड चैंपियन बनने में सफल हुए हैं। देखना होगा कि AEW Double or Nothing में वो कैसा प्रदर्शन करते हैं।