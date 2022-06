WWE दिग्गज ने मेंस Money in the Bank लैडर मैच के लिए चुना विजेता, Roman Reigns के दुश्मन को बताया बड़ा दावेदार

Money in the Bank: WWE Money in the Bank काफी ज्यादा करीब है। हॉल ऑफ फेमर JBL (John Bradshaw Layfield) ने इस साल के मेंस लैडर मैच को जीतने के लिए रिडल (Riddle) को चुना है। इस हफ्ते Raw में रिडल ने Money in the Bank लैडर मैच के लिए क्वालीफाई किया था।

लैडर मैच में उनके अलावा ड्रू मैकइंटायर, सैमी जैन, सैथ रॉलिंस, ओमोस और शेमस ने क्वालीफाई किया है लेकिन एक स्थान अभी भी खाली है। JBL से हाल ही में WWE के शो The Bump में इंटरव्यू के दौरान मेंस लैडर मैच के लिए अपनी पसंद जाहिर की और कहा,

"जी हां! मुझे भी एक सुपरस्टार के जीतने की उम्मीद ज्यादा है। मेरे हिसाब से रिडल मिस्टर Money in the Bank बन सकते हैं। ड्रू मैकइंटायर और शेमस एक-दूसरे को जीतने नहीं देंगे और मुझे नहीं पता कि ओमोस लैडर पर चढ़ पाएंगे या नहीं। हां! सैथ भी बड़े दावेदार हैं।"

17 जून को Smackdown के एपिसोड में रोमन रेंस ने रिडल को हराकर WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप डिफेंड की थी। मैच की शर्त के अनुसार रिडल अब उन्हें वर्ल्ड टाइटल के लिए कभी भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे। यदि पूर्व यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन Money in the Bank ब्रीफकेस जीतने में कामयाब होते हैं तो वो रोमन रेंस के खिलाफ फिर से खड़े दिखाई देंगे।

सैमी जैन का WWE Money in the Bank जीतना बुरा सपना साबित होगा: JBL

JBL का मानना है कि इस साल सैमी जैन का Money in the Bank लैडर जीतना किसी बुरे सपने के जैसा होगा। The Bump शो में सैमी जैन की जीत पर JBL ने बताया कि

"मेरे हिसाब से इसके कोई मायने नहीं हैं। बिलियन सालों पहले भगवान के हरी-भरी धरती और इंसान बनाने के बाद सैमी जैन आज तक के सबसे बेकार आदमी हैं। (हँसते हुए) उनका कॉन्ट्रैक्ट मैच जीतना और फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना बहुत ही भयावह होगा।"

अब देखना होगा कि Money in the Bank इवेंट में कौन ब्रीफकेस जीतकर रोमन रेंस के लिए खतरे की घंटी बजाता है।

