WWE दिग्गज John Cena ने फेमस Superstar की बढ़ती हुई लोकप्रियता को किया एक्नॉलेज, इंस्टाग्राम पर पोस्ट की खास तस्वीर

John Cena: WWE सुपरस्टार जॉन सीना (John Cena) ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एलए नाइट (LA Knight) की तस्वीर पोस्ट करते हुए चौंका दिया। बता दें, एलए नाइट अपने प्रोमो स्किल्स और कैरेक्टर की वजह से फैंस के बीच काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि जॉन सीना ने अब एलए नाइट की. इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट करते हुए उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को एक्नॉलेज किया है।

जॉन सीना शायद WWE में एलए नाइट के परफॉर्मेंस से प्रभावित भी हैं। बता दें, एलए नाइट इस साल मेंस Money in the Bank लैडर मैच में हिस्सा लेने जा रहे हैं। यही कारण है कि संभव यह भी हो सकता है कि सीना ने एलए नाइट की तस्वीर पोस्ट करके उनके इस साल का मिस्टर Money in the Bank बनने की भविष्यवाणी की हो। बता दें, कई रिपोर्ट्स में भी बताया गया है कि एलए नाइट इस साल मेंस Money in the Bank विजेता बन सकते हैं। यही नहीं, अधिकतर फैंस भी एलए नाइट को मेंस Money in the Bank विजेता बनते हुए देखना चाहते हैं।

मेंस Money in the Bank लैडर मैच में एलए नाइट के अलावा और कौन-कौन WWE सुपरस्टार्स हिस्सा लेने वाले हैं?

इस साल मेंस Money in the Bank लैडर मैच में एलए नाइट के अलावा बुच, शिंस्के नाकामुरा, लोगन पॉल, डेमियन प्रीस्ट, सैंटोस इस्कोबार और रिकोशे हिस्सा लेने जा रहे हैं। बता दें, लोगन पॉल को छोड़कर बाकी 6 सुपरस्टार्स ने क्वालीफाइंग मैच जीतकर मेंस MITB लैडर मैच में अपना स्थान पक्का किया था। वहीं, लोगन पॉल ने इस हफ्ते Raw में वापसी करके खुद के इस बड़े मुकाबले में शामिल होने का ऐलान किया था।

देखा जाए तो मेंस Money in the Bank लैडर मैच में शामिल सभी सुपरस्टार्स बेहतरीन इन-रिंग परफॉर्मर हैं। यही कारण है कि एक धमाकेदार मैच होने की उम्मीद की जा रही है। फैंस भी मेंस MITB लैडर मैच के होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस मुकाबले के दौरान दर्शकों से जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिल सकता है।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes