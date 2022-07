WWE में आज ही के दिन John Cena ने 469 दिनों बाद की थी धमाकेदार वापसी, Roman Reigns के उड़ गए थे होश

John Cena and Roman Reigns: WWE Money in the Bank 2021 में जॉन सीना (John Cena) के रिटर्न को एक साल हो गया है। उन्होंने मेन इवेंट के बाद वापसी करते हुए रोमन रेंस (Roman Reigns) को कंफ्रंट किया था। फैंस की ओर से सीना को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी और उनके इस सैगमेंट को जरूर ही सालों तक फैंस द्वारा याद रखा जाएगा।

WWE Money in the Bank में रोमन रेंस की बड़ी जीत के बाद जॉन सीना का 469 दिनों बाद हुआ था रिटर्न

WWE के Money in the Bank 2021 इवेंट को हमेशा ही फैंस द्वारा याद रखा जाएगा। इस इवेंट के रोमन रेंस और ऐज के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला था। दोनों के बीच काफी समय से दुश्मनी देखने को मिल रही थी और आखिर दोनों का Money in the Bank में मैच देखने को मिला।

इस मैच में ऐज और रोमन दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने मिलकर इस मुकाबले को देखने लायक बनाया। मैच में सैथ रॉलिंस के कारण ऐज को हार का सामना करना पड़ा। रोमन ने बड़ी जीत दर्ज करने के बाद फैंस को उन्हें एकनॉलेज करने के लिए कहा। वो माइक फेंकते हुए बैकस्टेज जाने की तैयारी कर रहे थे लेकिन इसी बीच बड़ा सरप्राइज देखने को मिला।

जॉन सीना का थीम सॉन्ग बजा और रोमन समेत सभी फैंस को शॉक मिला। जॉन सीना ने 469 दिनों बाद वापसी की और रिंग में आकर रोमन रेंस को कंफ्रंट किया। सीना इसके पहले अंतिम बार WrestleMania 36 में लड़ते हुए नजर आए थे जहां उन्हें ब्रे वायट के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन ने हमेशा की तरह पहले फैंस को ग्रीट किया और बाद में रोमन रेंस पर नजरें डाली। उन्होंने यहां साफ तौर पर रोमन के खिलाफ मैच के संकेत दिए।

बाद में WWE ने जॉन सीना और रोमन रेंस के बीच SummerSlam के लिए यूनिवर्सल टाइटल मैच तय कर दिया। सीना के ऐतिहासिक रिटर्न को आज एक साल हो गया है और यह सही मायने में काफी बड़ी चीज़ है। रोमन रेंस ने SummerSlam में जॉन सीना को हराकर अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया था। इसके बाद से सीना ने WWE में कोई भी मैच नहीं लड़ा है। वो कुछ हफ्तों पहले Raw के एपिसोड में नजर आए थे लेकिन उन्होंने मैच नहीं लड़ा।

