"मैं नहीं आऊंगा"- WWE दिग्गज John Cena ने फैंस को अपनी वापसी के बारे में दी बुरी खबर

John Cena: WWE दिग्गज जॉन सीना (John Cena) ने हाल ही में कंपनी के अगले बड़े शो क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) में अपने शामिल होने के बारे में बड़ा अपडेट दिया है।कंपनी का अगला बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट Clash At The Castle 3 सितंबर 2022 को कार्डिफ, वेल्स में आयोजित होने जा रहा है।

यूनाइटेड किंगडम में SummerSlam 1992 के बाद WWE का 30 सालों में यह पहला बड़ा स्टेडियम शो होगा। Wales Comic Con से बात करते हुए 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन ने बताया कि वो शो का हिस्सा नहीं बन पाएंगे और यह फैंस के लिए बुरी खबर है। उन्होंने कहा,

"मैं पिछले 15 से भी ज्यादा सालों से कार्डिफ आ रहा हूं और हमेशा यहां आना बेहतरीन और रोमांचक अनुभव रहता है। बदकिस्मती से मैं Clash At The Castle का हिस्सा बनने में सफल नहीं रहूंगा।"

सीना के WWE में कम दिखने की मुख्य वजह उनका हॉलीवुड करियर है। Peacemaker के रोल में जबरदस्त अभिनय के कारण सीनेशन लीडर टीवी और मूवी के बड़े एक्टर्स में शामिल हो चुके हैं।

मौजूदा चैंपियन ने जताई WWE दिग्गज जॉन सीना से लड़ने की इच्छा

जॉन सीना अब WWE प्रोग्रामिंग में कम ही दिखाई देते हैं लेकिन कई नए उभरते स्टार्स 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के खिलाफ लड़ने की इच्छा रखते हैं। हाल ही में Sports Illustrated को दिए एक इंटरव्यू में मौजूदा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर ने कहा कि वो भविष्य में जॉन सीना का सामना करना चाहेंगे। उन्होंने कहा,

"मैं इस टाइटल को वह सम्मान दिलाऊंगा, जो इसे मिलना चाहिए। मैं इस चैंपियनशिप को रेसलिंग का सबसे बड़ा प्राइज बना दूंगा। मैं जॉन सीना या उन सभी के साथ लड़ना चाहूँगा जो कंपनी में दिग्गज माने जाते हैं। मैं यहां ऐसे ही नहीं आया हूं, मुझे रिंग में सभी महान सुपरस्टार्स का सामना करना है। यह बस शुरुआत है और मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक भी हूं।"

अब देखना दिलचस्प होगा कि जॉन सीना नए यंग सुपरस्टार्स की चुनौती का जवाब किस प्रकार देंगे।

