Money in the Bank लैडर मैच में इन दो WWE स्टार्स की नहीं होगी जीत, दिग्गज ने दिया बड़ा बयान

Two Stars May Not Win Money in the Bank: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2025) के लिए फैंस बहुत उत्साहित हैं। पिछले कुछ सालों से विमेंस Money in the Bank लैडर मैच भी देखने को मिल रहे हैं। इस साल के विमेंस लैडर मुकाबले के लिए पांच नामों का ऐलान हुआ है। अब एक दिग्गज ने बताया कि किन रेसलर्स को इसमें जीत नहीं मिलेगी।

विमेंस Money in the Bank के लिए एलेक्सा ब्लिस, रिया रिप्ली, जूलिया, रॉक्सेन परेज़ और नेओमी ने क्वालीफाई किया है। अभी एक स्पॉट खाली है और इसके लिए Raw के अगले एपिसोड में ट्रिपल थ्रेट होगा। स्टैफनी वकेर, आईवी नाइल और लिव मॉर्गन की भिड़ंत होगी और विमेंस लैडर मैच में शामिल होने वाली सभी प्रतियोगियों के बारे में पता चलेगा।

Busted Open पॉडकास्ट पर थोड़े समय पहले ही मार्क हेनरी नजर आए थे। इसी बीच उन्होंने विमेंस Money in the Bank लैडर मैच को लेकर बात की। WWE Hall of Famer ने बताया कि एलेक्सा ब्लिस और रॉक्सेन परेज़ की जीत की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा,

"मुझे लगता है कि तीन लोगों के पास सही मायने में जीतने का मौका है। यह रिया रिप्ली, जूलिया और नेओमी हैं। मुझे नहीं लगता है कि रॉक्सेन परेज़ और एलेक्सा ब्लिस इस स्थिति में हैं, जहां से कहा जा सके कि वो जीत सकती हैं।"

पूर्व WWE स्टार को लगता है कि एलेक्सा ब्लिस को Money in the Bank ब्रीफकेस जीतना चाहिए

Rebooked पॉडकास्ट पर थोड़े समय पहले ही पूर्व WWE स्टार ऐडन इंग्लिश नजर आए थे। उन्होंने बताया कि एलेक्सा ब्लिस को Money in the Bank लैडर मैच जीतना चाहिए। इसी बीच उन्होंने कारण सामने रखते हुए बताया कि ब्लिस को वापसी के बाद से ही फैंस का लगातार अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। इसी वजह से वो जीतने की हकदार हैं। उन्होंने कहा,

"इस पूरे ग्रुप में एलेक्सा ब्लिस। मुझे लगता है कि वापसी के बाद से उन्हें काफी तगड़ा रिएक्शन मिला है और लोगों ने उन्हें देखने की इच्छा जताई है। इसी वजह से उन्होंने (WWE) उन्हें सीमित मौकों पर इस्तेमाल किया है लेकिन उन्हें लेकर प्रतिक्रियाएं शानदार हैं।"

