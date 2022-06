WWE दिग्गज ने किया बहुत बड़ा दावा, 7 फुट 3 इंच के फेमस Superstar को बताया ऐतिहासिक मैच का संभावित विजेता

WWE दिग्गज MVP आने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट में ओमोस (Omos) के Money in the Bank लैडर मैच जीतने पर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इस साल Money in the Bank इवेंट का आयोजन 2 जुलाई 2022 को नेवाडा, लॉस वेगास के MGM ग्रैंड गार्डन एरीना में आयोजित होने जा रहा है।

अभी तक मेंस लैडर मैच में केवल सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) ही अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाए हैं। Raw Talk में बात करते हुए MVP ने बताया कि उनका और ओमोस का ध्यान पूरी तरह से Money in the Bank लैडर मैच जीतने पर है। पूर्व यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन MVP ने दावा किया कि नाइजीरियन जायंट को बाकी विरोधियों की तुलना में बड़े साइज़ का फायदा जरूर मिलेगा जिसके कारण ओमोस के मैच जीतने के ज्यादा चांस हैं। उन्होंने कहा,

"अब हमारी नजर कुछ बड़ी और ऊंची उपलब्धियों पर है। मैं Money in the Bank के बारे में बात कर रहा हूँ। नाइजीरियन जायंट 7 फुट 3 इंच लंबे हैं। जब वो बास्केटबाल खेलते थे, तब उनकी पहुँच 47 इंच वर्टिकल तक थी। उन्हें केवल इतना ही करना है कि जब भी वो तैयार हों उन्हें एक छलांग लगानी है और ब्रीफकेस को निकालना है, और कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो जाएगा। "

WWE Raw में सेड्रिक एलेक्जेंडर और MVP के बीच मुकाबला हुआ था

MVP इस हफ्ते Raw में एक्शन में दिखे। उनका मुकाबला सेड्रिक एलेक्जेंडर से हुआ था। पिछले साल लगी चोट के कारण MVP इन-रिंग कंपटीशन में ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। इससे पहले MVP का बॉबी लैश्ले के खिलाफ हैंडीकैप मैच हुआ था। रिंग में ज्यादा कारगर नहीं होने के बावजूद भी MVP ने जीत दर्ज की। सभी फैंस इस जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

अभी तक ओमोस ने Money in the Bank लैडर मैच के लिए क्वालीफाई नहीं किया है लेकिन उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं और अगर WWE उन्हें इस मैच में डालता है तो वो अपने साइज का फायदा उठा सकते हैं।

