पूर्व WWE दिग्गज ने WrestleMania XL में The Rock & Roman Reigns को लेकर की धमाकेदार भविष्यवाणी, टैग टीम मैच के नतीजे को लेकर दिया बड़ा बयान 

The Rock: पूर्व WWE जनरल मैनेजर डच मैंटेल (Dutch Mantell) ने हाल ही में रोमन रेंस (Roman Reigns) & द रॉक (The Rock) vs कोडी रोड्स (Cody Rhodes) & सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) के टैग टीम मैच के नतीजे को लेकर धमाकेदार भविष्यवाणी की। सैथ & कोडी ने स्मैकडाउन (SmackDown) के आखिरी एपिसोड के मेन इवेंट में इस टैग टीम मैच में लड़ने का चैलेंज स्वीकार किया था। अब WWE ने भी इस मुकाबले को ऑफिशियल कर दिया है।

Sportskeeda Wrestling के SmackTalk पर बात करते हुए डच मैंटेल ने कहा कि वो टैग टीम मुकाबले में ब्लडलाइन की जीत चाहते हैं। मैंटेल ऐसा इसलिए चाहते हैं ताकि Night 2 में कोडी को रोमन रेंस का सामना करने के अलावा ब्लडलाइन नाम की चुनौती से भी निपटना पड़े। इस स्थिति में रोमन के खिलाफ उनकी जीत काफी बड़ी हो जाएगी।

उन्होंने कहा,

"मुझे लगता है कि ब्लडलाइन की जीत होगी। मैं केवल यह फिनिश देखने के लिए पे-पर-व्यू खरीदूंगा। सिर्फ यह देखने के लिए कि वो नाईट टू में क्या करने वाले हैं क्योंकि मैच केवल 10 मिनट लंबा होने वाला है। वो लोग कोडी रोड्स का बुरा हाल कर देंगे और आपको लगेगा कि वो हार जाएंगे लेकिन तभी वो किकआउट कर देंगे। इसके बाद वो लोग कुछ और करेंगे और इसमें किसी दूसरे को शामिल करेंगे। वो लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे रोमन अंत में अकेले पड़ जाएंगे। अब वो कैसे स्थिति को संभालेंगे ? तभी कोडी वापसी करते हुए मैच जीत सकते हैं।"

WWE SmackDown के आखिरी एपिसोड में कोडी रोड्स ने द रॉक को थप्पड़ जड़ दिया था

WWE SmackDown के मेन इवेंट में हुए सैगमेंट के दौरान द रॉक ने कोडी रोड्स का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि उनका जन्म गलती से हुआ था। यह चीज़ कोडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और उन्होंने रॉक को जबरदस्त थप्पड़ जड़ते हुए सभी को चौंका दिया था।

देखा जाए तो उस वक्त दिग्गज के साथ रोमन रेंस, सोलो सिकोआ, जिमी उसो मौजूद थे। इसके बावजूद पीपल्स चैंपियन ने उन्हें थप्पड़ जड़े जाने का अमेरिकन नाईटमेयर को कोई जवाब नहीं दिया था। इसके बजाए द रॉक शो खत्म होने के बाद बाकी ब्लडलाइन मेंबर्स के साथ वहां से चले गए थे।