"मैं कभी भी ऐसा नहीं कर पाया"- WWE दिग्गज से फेमस Superstar के Money in the Bank में शामिल होने को लेकर दिया बड़ा बयान

Money in the Bank: इस हफ्ते फैंस को WWE रॉ (Raw) में कई दमदार सैगमेंट देखने को मिले हैं। शो में लोगन पॉल (Logan Paul) ने वापसी की थी। WWE में रिटर्न के बाद ही उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि वो मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) लैडर मैच का हिस्सा बनेंगे। WWE में डेब्यू करने के बाद से ही उन्होंने अपने इन-रिंग वर्क से सभी को प्रभावित किया है। इसी कड़ी में अब रिक फ्लेयर (Ric Flair) ने भी उनकी तारीफ की है और उनकी तुलना WWE दिग्गज से की है।

हाल ही में अपने पॉडकास्ट To Be The Man पर उन्होंने लोगन पॉल को लेकर बात की। इस दौरान उन्होने तारीफ करते हुए कहा कि वो लोगन पॉल के हाई-फ्लाइंग इन-रिंग स्टाइल के फैन हैं और उन्होंने उनकी तुलना शेन मैकमहन से की है। लोगन पॉल की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा,

"मुझे लगता है कि वो एक बार फिर से नए रिस्क लेते हुए नज़र आएंगे। वो मुझे शेन मैकमहन की याद दिलाते हैं। उन्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। इसी वजह से मुझे लगता है कि वो इस मैच में योगदान देंगे। लैडर मैच काफी ज्यादा मुश्किल होता है। मैं भी काफी ज्यादा हाई-रिस्क मूव्स का हिस्सा रहा हूँ और मैं कभी भी इन मूव्स को कर नहीं पाया हूं।"

Money in the Bank 2023 से पहले Logan Paul कर चुके हैं कई बड़े WWE सुपरस्टार्स का सामना

अपने WWE रन के दौरान वो हाई प्रोफाइल मैचों का हिस्सा बन चुके हैं। वो अपने WWE रन के दौरान रोमन रेंस, रे मिस्टीरियो, द मिज़ और सैथ रॉलिंस जैसे स्टार्स का सामना कर चुके हैं। वो आखिरी बार WrestleMania 39 में नज़र आए थे। इस मैच के बाद से वो इन-रिंग एक्शन से दूर थे।उनकी वापसी के बाद फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हैं।

उनके होने से Money in the Bank लैडर मैच में फैंस को कई यादगार पल देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स की मानें, तो WWE उन्हें Money in the Bank ब्रीफकेस विनर के रूप में भी बुक कर सकता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इस मैच में WWE उन्हें किस तरह से बुक करता है।

