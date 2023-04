Roman Reigns की सफलता का श्रेय दिग्गज ने WWE में उनके सबसे बड़े दुश्मन को दिया, नाम जानकेआर आपको होगी हैरानी

Roman Reigns: रोमन रेंस (Roman Reigns) पिछले करीब 3 सालों से WWE के मेंस रोस्टर को डॉमिनेट करते आए हैं और इस दौरान उन्होंने कई दिग्गजों को मात देकर अपने टाइटल रन को जारी रखा है। मगर अब दिग्गज रेसलर रोड डॉग (Road Dogg) ने कहा है कि रोमन की सफलता में ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) का बहुत बड़ा योगदान रहा है।

रोड डॉग ने Oh You didn't know पॉडकास्ट पर चर्चा करते हुए बताया कि लैसनर के खिलाफ मैचों की सीरीज के कारण Roman Reigns को बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने कहा:

"मैं सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि कभी ब्रॉक की ओर से रोमन को इतना फायदा मिलने की उम्मीद की गई थी। ब्रॉक का एक अलग लेवल है, जो खतरनाक फाइटिंग में विश्वास रखते हैं और किसी भी रेसलर को बेहतर दिखाने का दम रखते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वो मैचों की सीरीज केवल रोमन को बेहतर दिखाने के लिए बुक की गई थी। मेरी नज़र में ट्राइबल चीफ की सफलता में लैसनर के साथ उन मैचों का बहुत अहम किरदार रहा है।"

रोमन ने उस समय लगातार 3 बड़े इवेंट्स में द बीस्ट को मात दी थी। उनमें से सबसे यादगार SummerSlam 2022 में हुआ लास्ट-मैन स्टैंडिंग मैच रहा, जो उनकी प्रतिद्वंदिता का आखिरी मैच भी रहा।

WWE में Roman Reigns और Brock Lesnar पुराने दुश्मन रहे हैं

द शील्ड से अलग होने के बाद Roman Reigns को बड़े बेबीफेस के रूप में पुश दिया गया। 2015 Royal Rumble मैच जीतने के बाद उन्होंने WrestleMania 31 के मेन इवेंट में ब्रॉक लैसनर को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया। मगर जीत लैसनर या रोमन को नहीं बल्कि सैथ रॉलिंस को मिली, जिन्होंने Money in the Bank ब्रीफ़केस कैश-इन कर वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया था।

उसके बाद उनकी WrestleMania 34, Greatest Royal Rumble और SummerSlam 2018 में भी भिड़ंत हुई, जहां रोमन ने लैसनर के 500 से भी ज्यादा दिनों तक चले यूनिवर्सल टाइटल रन का अंत किया था। वहीं Crown Jewel 2021, WrestleMania 38 और SummerSlam 2022 में भी उनके मैच यादगार रहे।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes