"Roman Reigns को अपना स्थान कमाना पड़ा"- WWE दिग्गज ने पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए किया खुलासा 

Roman Reigns and Seth Rollins: WWE में द शील्ड (The Shield) फैक्शन ने काफी बड़ा नाम बनाया था। दिग्गज सुपरस्टार सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) ने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन (Stone Cold Steve Austin) के The Broken Skull Sessions पोडकास्ट पर बताया था कि शील्ड से अलग होने के बाद WWE रोमन रेंस (Roman Reigns) पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। हालांकि, WWE दिग्गज रोड डॉग (Ronda Rousey) ने इस बात को नकारा है।

WWE दिग्गज ने सैथ रॉलिंस के रोमन रेंस को लेकर स्टेटमेंट पर कही बड़ी बात

The Wrestling Outlaws शो के दौरान WWE दिग्गज रोड डॉग से 2014 से जुड़े सवाल किए गए क्योंकि वो उस समय क्रिएटिव टीम का हिस्सा थे। उन्होंने इस दौरान रॉलिंस की स्टेटमेंट को गलत साबित करने की कोशिश की और बताया कि शील्ड के अलग होने के WWE रोमन पर मुख्य रूप से ध्यान नहीं दे रहा था। उन्होंने कहा कि रोमन को ज्यादा साबित करना था क्योंकि द शील्ड में वो सबसे कम अनुभवी स्टार थे। उन्होंने कहा,

"मैं इस चीज़ को इस तरीके नहीं देखता और मैं इसे कभी वैसे नहीं लिखता। मैं अभी उस तरह से नहीं सोचता। इसी वजह से मुझे नहीं पता कि सिर्फ सैथ रॉलिंस उस तरह से सोच रहे थे या फिर यही सच था लेकिन मैंने इसे उस तरह से नहीं देखा। तीनों ही सुपरस्टार्स साथ मिलकर काफी जबरदस्त काम करते थे लेकिन वो तीनों खुद भी टैलेंटेड स्टार्स थे। मुझे देखने पर ऐसा नहीं लगता है कि वो रोमन रेंस को ज्यादा बेहतर दिखा रहे थे। मुझे देखकर ऐसा लगा था कि रोमन रेंस को एक तरह से इस चीज़ को कमाना पड़ा क्योंकि अन्य दोनों रेसलर्स के पास काफी ज्यादा अनुभव था।

इस दिग्गज रेसलर से बाद में द शील्ड के डेब्यू के बारे में पूछा गया और उन्होंने इस विषय पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि वो मेन रोस्टर पर आने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा,

"मुझे इस बारे में पता नहीं है। मुझे लगता है कि वो काफी करीब थे। जब वो सीन में आए थे, तो वो काफी डॉमिनेंट थे। मुझे लगता है कि वो तैयार थे। एक तरह से उन तीनों को साथ में जोड़ना अजीब था।"

आप नीचे पूरी वीडियो आसानी से देख सकते हैं:

