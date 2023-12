WWE दिग्गज ने Roman Reigns द्वारा फेमस किए गए वाक्य का उपयोग करके CM Punk की वापसी पर दिया बड़ा बयान

WWE: सीएम पंक (CM Punk) ने इसी साल करीब 10 सालों में WWE रिंग में पहला कदम रखा था। उनकी सर्वाइवर सीरीज (Survivor Series 2023) में वापसी को दुनिया भर से चौंकाने वाली प्रतिक्रियाएं मिली थीं। अब WWE दिग्गज रोड डॉग (Road Dogg) ने पंक के AEW से WWE में आने पर बड़ा बयान दिया है।

Oh You Didn't Know पॉडकास्ट पर रोड डॉग ने बताया कि CM Punk की वापसी ने रेटिंग्स की दृष्टि से WWE का पलड़ा भारी कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने ट्रिपल एच के क्रिएटिव हेड के रूप में काम की भी सराहना की है। उन्होंने कहा:

"अब परिस्थितियां बदल गई हैं। असल में मेरे हिसाब से चीज़ें तभी बदल गई थीं जब ट्रिपल एच ने क्रिएटिव हेड का पद संभाला था। यहां चीज़ें इसी तरह आगे बढ़नी चाहिए क्योंकि हम बेस्ट बनना चाहते हैं। इस बदलाव के दौर का हिस्सा बनना मेरे लिए अच्छा अनुभव रहा है। मुझे अब भी याद है कि जब सीएम पंक का म्यूजिक बजा था तो मैं चौंक उठा था।"

आपको याद दिला दें कि सीएम पंक को एक ऐसे सुपरस्टार के रूप में देखा जा रहा था जो AEW को WWE के खिलाफ रेटिंग्स में फायदा दिला सकते थे, लेकिन उस समय रोमन रेंस ने खुद को 'नीडल मूवर' कहना शुरू किया था।

Road Dogg ने CM Punk की वापसी से WWE पर पड़े प्रभाव को लेकर क्या कहा?

PWinsider ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया था कि वापसी के दिन CM Punk की मर्चेंडाइज़ बिक्री में बहुत तगड़ा उछाल देखा गया था। वहीं टीवी रेटिंग्स की बात करें तो 11 दिसंबर के Raw को पिछले करीब 2 सालों में सबसे ज्यादा रेटिंग्स मिली थीं।

अभी तक की स्थिति को परखने के बाद रोड डॉग का मानना है कि पंक आगे भी कंपनी के लिए फायदेमंद साबित होते रहेंगे। रोड डॉग ने कहा:

"बिजनेस की दृष्टि से बात करूं तो कंपनी को फायदा हो रहा है और रोस्टर में सीएम पंक के आने से WWE को फायदा ही होगा।"

Raw में हाल ही में सीएम पंक ने बताया था कि वो 2023 मेंस Royal Rumble मैच में एंट्री लेने वाले हैं। मगर उससे पहला उनका सामना 26 दिसंबर को मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले इवेंट में डॉमिनिक मिस्टीरियो से होने वाला है।