WWE दिग्गज ने मौजूदा चैंपियन को दी चेतावनी, मूव को काउंटर करने के लिए बनाया जबरदस्त प्लान

Ronda Rousey: WWE सुपरस्टार रोंडा राउजी (Ronda Rousey) ने हाल ही में लिव मॉर्गन (Liv Morgan) को चेतावनी दी है। वो शायना बैजलर (Shayna Baszler) के साथ ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रही थीं। आपको बता दें कि इस समय रोंडा WWE से सस्पेंड हैं। दूसरी ओर लिव मॉर्गन और शायना बैजलर के बीच क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) में स्मैकडाउन (SmackDown) विमेंस चैंपियनशिप मैच होने जा रहा है।

WWE दिग्गज रोंडा राउजी ने SmackDown विमेंस चैंपियन लिव मॉर्गन को दी चेतावनी

रोंडा राउजी काफी समय से WWE में नजर आ रही हैं। उनके SmackDown विमेंस चैंपियनशिप रन का अंत लिव मॉर्गन के द्वारा Money in the Bank इवेंट में हुआ था। इस शो में मॉर्गन ने अपना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करके विमेंस टाइटल पर कब्जा जमाया था। SummerSlam में रोंडा टाइटल को वापस हासिल करने में असफल रहीं।

उन्होंने हार का गुस्सा लिव मॉर्गन और रेफरी पर निकाला। इसी कारण उन्हें सस्पेंड किया गया था और मॉर्गन के साथ उनकी दुश्मनी जारी नहीं रह पाई। हाल ही में रोंडा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की। इस वीडियो में वो शायना बैजलर के साथ नजर आ रही हैं और उन्होंने यहां मौजूदा SmackDown विमेंस चैंपियन को संदेश दिया। उन्होंने कहा,

"और मैं लिव मॉर्गन को चुनौती देती हूँ कि तुम इस चीज़ को ट्राय करो और देखते हैं कि उन्हें बढ़िया जवाब (काउंटर) मिलता है या नहीं।"

इस वीडियो में दोनों ही सुपरस्टार्स लिव मॉर्गन के मूव पर काउंटर करने की टेक्निक्स का अभ्यास कर रही हैं। देखकर लग रहा है कि रोंडा राउजी और शायना बैजलर दोनों ही भविष्य में लिव मॉर्गन के सामने आने के लिए अभ्यास कर रही हैं। रोंडा अभी जरूर सस्पेंड हैं लेकिन आगे जाकर वो फिर से एक्शन में नजर आ सकती हैं। Clash at the Castle के बाद रोंडा राउजी और लिव मॉर्गन की फिर से SmackDown विमेंस चैंपियनशिप के लिए स्टोरीलाइन देखने को मिल सकती है।

