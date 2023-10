"The Undertaker ने उनका करियर खत्म नहीं किया है"- WWE दिग्गज ने डैडमैन और फेमस Superstar के खास सैगमेंट को लेकर कही बड़ी बात

The Undertaker: WWE NXT के थोड़े समय पहले हुए खास एपिसोड में द अंडरटेकर (The Undertaker) ने चौंकाने वाली एंट्री की थी। उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर (Bron Breakker) को कंफ्रंट करते हुए उनपर हमला किया था। अब WWE Hall of Famer टेडी लॉन्ग (Teddy Long) ने इस सैगमेंट की तारीफ की और बताया कि यहां से ब्रेकर के पास नई शुरुआत करने का मौका है।

Sportskeeda Wrestling के The Wrestling Time Machine पॉडकास्ट पर दिग्गज रेसलिंग जर्नलिस्ट बिल एप्टर ने बताया कि अंडरटेकर को ब्रॉन ब्रेकर पर हमला नहीं करना चाहिए था। टेडी लॉन्ग की इसपर राय थोड़ी अलग रही। उनका मानना है कि अंडरटेकर ने ऐसा करके ब्रॉन को आगे आने का मौका दिया है। उन्होंने कहा,

"आपको आखिर बिजनेस के बारे में समझना होगा। द अंडरटेकर ने जो उनके (ब्रॉन ब्रेकर) साथ किया, वो इससे उनके करियर को खत्म नहीं कर रहे हैं। द अंडरटेकर ने उन्हें स्थापित कर दिया है और बता दिया है कि यह व्यक्ति (ब्रॉन ब्रेकर) कुछ कर सकता है। इसी वजह से उन्होंने चोकस्लैम लगाया। अंडरटेकर का इरादा उन्हें (ब्रॉन ब्रेकर) नीचे की ओर धकेलना नहीं था। इसी वजह से यह सैगमेंट काफी बढ़िया था। इस चीज़ ने ब्रेकर को और ताकतवर बना दिया है। मैं आपको बता रहा हूं कि यह सिर्फ उनकी शुरुआत है। जिस तरह से अंडरटेकर ने उन्हें कहा कि 'आप वो व्यक्ति हैं!', इससे उन्होंने ब्रेकर का कद नहीं गिराया बल्कि उनकी नई शुरुआत कराई है। यह उनके करियर के लिए अभी तक सबसे अच्छी चीज़ रही है।"

आप नीचे द अंडरटेकर के सैगमेंट पर दिग्गज की राय से जुड़ी पूरी वीडियो देख सकते हैं:

WWE NXT के खास एपिसोड में The Undertaker ने अपीयरेंस दी थी

NXT के 10 अक्टूबर 2023 के एपिसोड में कार्मेलो हेज ने मेन इवेंट मैच के दौरान ब्रॉन ब्रेकर को हरा दिया था। ब्रेकर ने मैच के बाद हेज पर हमला किया। द अंडरटेकर ने इसके बाद चौंकाने वाली एंट्री की। उन्होंने आकर ब्रेकर को कंफ्रंट किया और फिर उनपर चोकस्लैम लगाया। अंडरटेकर के साथ काम करने के कारण ब्रेकर को जरूर भविष्य में फायदा मिलेगा। फैंस को उम्मीद है कि ब्रॉन ब्रेकर का जल्द ही मेन रोस्टर पर धमाकेदार अंदाज में डेब्यू देखने को मिलेगा।