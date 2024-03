क्या WWE दिग्गज The Rock देंगे Roman Reigns को धोखा? हॉलीवुड स्टार ने दिया बहुत बड़ा बयान

The Rock: WWE फैंस की निगाह एक बार फिर से द ब्लडलाइन (The Bloodline) ग्रुप पर टिकी हुई है। पूर्व WWE चैंपियन द रॉक (The Rock) भी इस खतरनाक फैक्शन का हिस्सा बन गए हैं। कई फैंस का मानना है कि भविष्य में द रॉक अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) को धोखा दे सकते हैं।

ग्रेट रैपर आइस क्यूब के बेटे ओ'शेया जैक्सन को प्रो रेसलिंग बहुत ज्यादा पसंद हैं। उनकी नजर भी इस समय द ब्लडलाइन की स्टोरीलाइन पर टिकी हुई है। इसी बीच उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि द रॉक, रोमन रेंस के खिलाफ टर्न ले लेंगे, लेकिन वो ये इस बार WrestleMania XL में नहीं करेंगे।

हाल में ही हॉलीवुड स्टार ओ'शेया जैक्सन ने WWE हॉल ऑफ फेमर बुकर टी के पॉडकास्ट Hall of Fame में हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्होंने कहा,

"अगर आप कोई चीज़ दो बार कर रहे हैं, तो आप किसी उद्देश्य की वजह से यह कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये हैं कि हम सब जानते हैं कि किसी ना किसी समय रोमन रेंस और द रॉक के बीच मैच जरूर होगा। हम सब इस मैच को देखना चाहते हैं। इस मैच के होने से पहले कई और पल भी होंगे। लोग बात कर रहे हैं कि इस बार WrestleMania XL में हमें डबल क्रॉस देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अगले साल WrestleMania तक कई ऐसे पल देखने को मिलेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये डबल क्रॉस इतनी जल्दी होगा, जितनी जल्दी लोग सोच रहे हैं।"

WWE WrestleMania XL की 1 नाईट में इन-रिंग एक्शन में नजर आ सकते हैं The Rock

Elimination Chamber 2024 के दौरान कोडी रोड्स ने द रॉक को मैच के लिए चैलेंज किया था। द रॉक ने SmackDown के शो के दौरान उनकी चुनौती को स्वीकार लिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वो और रोमन WrestleMania XL की 1 नाईट में कोडी रोड्स और सैथ रॉलिंस का सामना करने के लिए तैयार हैं। इस मैच को लेकर द रॉक ने कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं।

द रॉक के अनुसार, अगर वो और रेंस इस मैच को जीत जाते हैं, तो WrestleMania XL के मेन इवेंट में द ब्लडलाइन ग्रुप इंटरफेयर कर सकता है। वहीं, अगर इस मैच में वो हार जाते हैं, तो रोमन रेंस के खिलाफ मैच में कोई भी दखल देने की कोशिश नहीं करेगा। वहीं, कोडी रोड्स ने इस चैलेंज को लेकर कहा है कि वो जवाब SmackDown में ही देंगे।