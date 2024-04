WWE Hall of Fame स्पीच के बाद The Rock की एक फैन के साथ हुई बहस, गुस्सा फूटने के बाद द ग्रेट वन ने सुनाई खरी खोटी

The Rock: WWE दिग्गज द रॉक (The Rock) ने अपनी दादी लिया माइविया को हॉल ऑफ फेम (Hall of Fame) में इंडक्ट किया। हालांकि, इस दौरान उनका द फाइनल बॉस वाला हील कैरेक्टर भी देखने को मिला। Hall of Fame सेरेमनी खत्म होने के बाद एक फैन से उनकी बहस भी हो गई।

दरअसल अपनी दादी लिया माइविया को श्रद्धांजलि देने के बाद द रॉक ने कोडी रोड्स की ओर देखा। कोडी अपनी पत्नी ब्रांडी रोड्स के साथ बैठे हुए थे। द रॉक ने कोडी से कहा है कि WrestleMania XL नाईट 1 में होने वाला टैग टीम मैच उनके लिए बिजनेस नहीं है। उन्होंने कहा कि कोडी के साथ उनका ये मैच पर्सनल होगा। कोडी इसके बाद अपनी जगह से खड़े हो गए। हालांकि, उन्होंने द ग्रेट वन को कोई जवाब नहीं दिया।

रिंगसाइड में बैठा एक फैन द रॉक द्वारा कोडी के लिए कही गई बातों से खुश नहीं था। फैन ने रॉक से कहा,

कोडी रोड्स आपसे बदला लेने आ रहे हैं। आपका समय खत्म हो गया है।

फैन की बात पर द रॉक को गुस्सा भी आ गया। उन्होंने फैन से कहा कि अपना मुंह देखो। इतना कहकर वो चले गए।

WWE रिंग में करीब 8 साल बाद मैच लड़ेंगे द रॉक

WWE रिंग में द रॉक ने साल 2016 में अपना अंतिम मैच लड़ा था। इसके बाद से वो एक्शन में नज़र नहीं आए। लंबे समय बाद अब वो WrestleMania XL में अपना जलवा दिखाएंगे। WrestleMania XL नाईट 1 में द रॉक और रोमन रेंस का मुकाबला कोडी रोड्स और सैथ रॉलिंस के साथ होगा। कंपनी ने इनकी राइवलरी को अभी तक शानदार अंदाज में बिल्ड किया है।

द रॉक इस समय अलग लेवल पर काम कर रहे हैं। Raw के पिछले दो शोज में उन्होंने बवाल मचाया। पिछले हफ्ते रेड ब्रांड के एपिसोड में उन्होंने कोडी रोड्स के ऊपर हमला किया। पार्किंग एरिया में उन्होंने कोडी की हालत खराब की। यहां तक कि अमेरिकन नाईटमेयर के सिर से खून भी निकलने लग गया था। इस हफ्ते Raw में उन्होंने रोमन रेंस के साथ मिलकर सैथ रॉलिंस और कोडी के ऊपर अटैक किया। दोनों ने कोडी और सैथ की बेल्ट से जमकर धुनाई की।

