WWE दिग्गज The Rock ने Bloodline की चीज़ों में दखल देने वाले मौजूदा चैंपियन को दी धमकी, जमकर बेइज्जती करते हुए दिया बयान

The Rock & Seth Rollins: WWE दिग्गज द रॉक (The Rock) इस समय द ब्लडलाइन (The Bloodline) का हिस्सा हैं। उनकी कोडी रोड्स (Cody Rhodes) और सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) के साथ दुश्मनी चल रही है। हाल ही में उन्होंने कोडी रोड्स को लेकर एक वीडियो में बात की। इसी बीच उन्होंने मौजूदा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सैथ रॉलिंस पर भी निशाना साधा।

द रॉक ने बताया कि सैथ रॉलिंस अगर उनकी चीज़ों में दखल देंगे, तो वो विजनरी की चैंपियनशिप हार का कारण बनेंगे। रॉक ने सैथ को धमकी देते हुए कहा,

"द रॉक आपके बॉस हैं। सैथ रॉलिंस, इसका अर्थ यह है कि अगर आप अपना मुंह चलते रहेंगे और ब्लडलाइन के बिजनेस में दखल देंगे, तो आपकी कमर पर जो वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल, उसे मैं बहुत जल्दी किसी और को हासिल कराने में मदद करूंगा।"

आप नीचे द रॉक द्वारा पोस्ट की गई वीडियो और सैथ रॉलिंस की इसपर GIF से आई प्रतिक्रिया देख सकते हैं:

WWE दिग्गज The Rock ने Seth Rollins की जमकर बेइज्जती की

द रॉक ने इस वीडियो में बताया कि सैथ रॉलिंस असल में बेवकूफों वाली बातें करते हैं। उन्होंने कहा,

"अगर सैथ रॉलिंस आप खुद को चतुर समझते हैं, तो आपको यह चीज़ महसूस होनी चाहिए कि आप कितनी बेवकूफों वाली बातें करते हैं। द रॉक को आपको कुछ बताना है। आपको द रॉक की ऐसी जगहों पर जरूरत होगी, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते।"

ग्रेट वन ने सैथ रॉलिंस की बेइज्जती करते हुए बताया कि Netflix के ऑफिशियल्स टेड सेरंडोस और बैला बजारिया असल में सैथ को जानते भी नहीं हैं। उन्होंने कहा,

"जब WWE और Netflix के बीच $5 बिलियन डॉलर्स की डील साइन हो रही थी, तो आपको लगता है कि टेड और बेला ने बोला होगा, 'आरी (WWE और UFC के मालिक और Endeavor के CEO), जब WWE की Netflix पर एंट्री होगी, तो सैथ रॉलिंस चैंपियन रहेंगे?' आपको क्या लगता है, उन्होंने यह पूछा होगा? उन्होंने ऐसा नहीं पूछा। इसका बड़ा कारण यह है कि उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो यह जानते भी नहीं कि आप आखिर कौन हैं।"

द रॉक ने कोडी रोड्स और सैथ रॉलिंस के सामने बहुत बड़ा चैलेंज रखा है। देखना होगा कि अमेरिकन नाईटमेयर और विजनरी की इस चीज़ पर कैसी प्रतिक्रिया रहती है।