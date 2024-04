WWE दिग्गज The Rock ने Roman Reigns vs Cody Rhodes मैच में कुछ बड़े सरप्राइज मिलने के दिए संकेत, WrestleMania XL की नाईट 2 में मचेगी तबाही? 

The Rock: WWE दिग्गज द रॉक (The Rock) ने हाल ही में रेसलमेनिया (WrestleMania) नाईट 2 में होने जा रहे कोडी रोड्स (Cody Rhodes) vs रोमन रेंस (Roman Reigns) मैच को लेकर बड़े संकेत दिए। रॉक ने हाल ही में संपन्न हुए WrestleMania XL नाईट 1 में रोमन के साथ मिलकर कोडी & सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) की टीम को हराया। स्टिपुलेशन के तहत अब रोड्स को नाईट 2 में रेंस के खिलाफ ब्लडलाइन रूल्स मैच लड़ना होगा।

WrestleMania XL नाईट 1 के खत्म होने के बाद एक जर्नलिस्ट ने फाइनल बॉस से नाईट 2 के मेन इवेंट में होने जा रहे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच को लेकर सवाल किया। इसके जवाब में दिग्गज ने दावा किया कि इस मुकाबले के दौरान कई सरप्राइज देखने को मिलने वाले हैं। अगर ऐसा है तो इस मुकाबले के दौरान जमकर तबाही मच सकती है। द रॉक ने कहा,

"हां, मैच में सरप्राइज देखने को मिल सकते हैं। फाइनल बॉस आपको इस बारे में नहीं बता सकते हैं। मैं चाहता हूं कि कोडी रोड्स के साथ-साथ बाकी सभी इस चीज़ को लेकर अनुमान लगाएं। यह महत्वपूर्ण है। हां, यह अच्छा सवाल है। आप इस मैच के दौरान सरप्राइज की उम्मीद कर सकते हैं।"

कई रिपोर्ट्स की माने तो जॉन सीना, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और हल्क होगन जैसे कई दिग्गज WrestleMania XL नाईट 2 में नज़र आने वाले हैं। अगर यह रिपोर्ट सच्ची है तो नाईट 2 देखने का मजा दोगुना हो जाएगा।

WWE WrestleMania XL नाईट 1 में रोमन रेंस से हुई बड़ी गलती

रोमन रेंस ने WrestleMania XL नाईट 1 में द रॉक के साथ मिलकर टीम के रूप में काफी शानदार काम किया। हालांकि, टैग टीम मैच के दौरान रोमन से बड़ी गलती हो गई। बता दें, रेंस ने कोडी रोड्स की जगह गलती से फाइनल बॉस को स्पीयर दे दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सैथ रॉलिंस ने कोडी को रास्ते से हटा दिया था।

इसके बाद से ही WrestleMania XL नाईट 2 में द रॉक द्वारा ट्राइबल चीफ को अटकलें लगाई जाने लगी हैं। अब यह देखना रोचक होगा कि रॉक सचमुच में अपने कजिन को धोखा देकर उनकी हार का कारण बनते हैं या नहीं।