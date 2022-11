WWE दिग्गज The Rock Vs भारतीय क्रिकेटर Virat Kohli: जानें किसके इंस्टाग्राम पर हैं सबसे ज्यादा फॉलोअर्स?

The Rock vs Virat Kohli: WWE दिग्गज द रॉक (The Rock) और भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) का पूरी दुनिया में बहुत बड़ा नाम हैं। दोनों ने अपने-अपने फील्ड में बहुत नाम कमा लिया। रॉक तो अब हॉलीवुड के भी सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। इन दोनों ने जो अभी तक मुकाम हासिल किया है वो शायद आगे जाकर कोई नहीं कर पाएगा।

विराट कोहली ने खेल मैदान के अंदर कई रिकॉर्ड बनाए। मौजूदा दौर का सबसे बड़ा क्रिकेटर उन्हें कहा जाता है। अपने क्रिकेट करियर में कई रिकॉर्ड वो ऐसे बना चुके हैं जिनका आगे जाकर टूटना बहुत मुश्किल है। वहीं WWE में द रॉक ने जो कारनामे किए वो आज भी फैंस को याद रहते हैं। लंबे समय से वो WWE रिंग में नज़र नहीं आए और अब फैंस उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

द रॉक WWE रिंग और विराट कोहली क्रिकेट मैदान के बाहर भी रिकॉर्ड बनाने के लिए जाने जाते हैं। दोनों के सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स हैं। टॉप-10 की लिस्ट में इन दोनों का नाम आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स कितने हैं और कौन आगे हैं। हम आपको इसके बारे में पूरा बताएंगे।

WWE दिग्गज द रॉक और विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स

आपको बता दें विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर 223 मिलियन (लगभग 22 करोड़, 30 लाख) फॉलोअर्स हैं। वहीं द रॉक के 349 मिलियन (लगभग 34 करोड़, 90 लाख) फॉलोअर्स हैं। कोहली सिर्फ 263 और रॉक 618 लोगों को फॉलो करते हैं।

अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोहली अभी बहुत पीछे द रॉक से चल रहे हैं। हालांकि आने वाले कुछ सालों में रॉक को पीछे भी विराट छोड़ सकते हैं। उनका क्रिकेट करियर अभी बहुत लंबा चलेगा। आने वाले कुछ सालों में उनकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ेगी। वहीं रॉक का WWE करियर तो अब लगभग खत्म हो गया। वो फुल टाइमर के रूप में शायद कभी वापसी नहीं कर पाएंगे। अब सिर्फ उनका ध्यान हॉलीवुड पर है। फिलहाल अगर सोशल मीडिया के आंकड़ों पर देखा जाए तो द रॉक वर्ल्ड में सबसे बेस्ट सेलिब्रिटी हैं।

नोट: ये आंकड़े आज की तारीख 24 नवंबर, 2022 तक है।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes