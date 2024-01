WWE ने Money in the Bank को लेकर किया ऐतिहासिक ऐलान, Triple H ने फैंस को दिया सबसे बड़ा तोहफा

Triple H: WWE के चीफ कंटेंट ऑफिसर ट्रिपल एच (Triple H) ने मनी इन द बैंक (Money in the Bank) को लेकर फैंस को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी टोरंटो, कनाडा के स्कॉटियाबैंक एरीना में जुलाई 2024 में मल्टी-वीकेंड होस्ट करने वाली है। इसी एरीना में 6 जुलाई को Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन किया जाने वाला है।

SmackDown 5 जुलाई को वीकेंड की शुरूआत करेगा और ब्लू ब्रांड के सभी सुपरस्टार्स टोरंटो में लाइव रहेंगे। इसके बाद 7 जुलाई को NXT Heatwave में युवा टैलेंट्स एक्शन में दिखाई देंगे। WWE के ऑफिशियल बेबसाइट पर 14 बार के वर्ल्ड चैंपियन ट्रिपल एच ने कहा कि टोरंटो शहर में रेसलिंग को लेकर काफी पैशन है और उन्होंने कहा कि वो कनाडा में पहली बार Money in the Bank का आयोजन कराने को लेकर काफी उत्साहित हैं। WWE दिग्गज ट्रिपल एच ने कहा,

"टोरंटो एक शानदार शहर है जिसमें स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट को लेकर काफी पैशन मौजूद है। हम कनाडा में पहली बार Money in the Bank को लाने को लेकर काफी उत्साहित हैं। हम आगे भी वैश्विक स्तर पर अपने शोज का आयोजन करना जारी रखेंगे।"

ट्रिपल एच ने सोशल मीडिया के जरिए भी स्कॉटियाबैंक एरीना में WWE के बहुत बड़े वीकेंड को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। दिग्गज ने X पर लिखा,

"इस समर, पहली बार Money in the Bank का टोरंटो में आयोजन किया जाएगा और यह शो स्कॉटियाबैंक एरीना में बड़े वीकेंड को हेडलाइन करेगा। मैं साल के सबसे एक्साइटिंग इवेंट्स में से एक को कनाडा में लाने को लेकर काफी उत्साहित हूं। यह काफी शानदार होने वाला है।"

Triple H ने WWE में अपना आखिरी मैच कब लड़ा था?

ट्रिपल एच ने WWE टीवी पर अपना आखिरी मैच साल 2021 में Raw के एक एपिसोड के दौरान लड़ा था। इस मुकाबले में उनका रैंडी ऑर्टन से सामना हुआ था। हालांकि, इससे पहले मैच का अंत हो पाता, एरीना में अंधेरा छा गया था और ट्रिपल एच वहां से गायब हो गए थे।

इसके बाद एलेक्सा ब्लिस एरीना में नज़र आई थीं और उन्होंने फायरबॉल से रैंडी के चेहरे पर अटैक कर दिया था। बता दें, ट्रिपल रेसलिंग से संन्यास ले चुके हैं और उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या होने की वजह से इन-रिंग कम्पटीशन से रिटायर होने के लिए मजबूर होना पड़ा था।