"मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहूंगा"- WWE दिग्गज ने Money in the Bank 2023 के बाद Roman Reigns की तारीफों के बांधे पुल

Roman Reigns & The Bloodline: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) इवेंट काफी जबरदस्त रहा। द उसोज़ (The Usos) ने रोमन रेंस (Roman Reigns) और सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) को ब्लडलाइन (Bloodline) सिविल वॉर मैच में हराकर बदला लिया। काफी समय से ब्लडलाइन की स्टोरीलाइन जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। अब ट्रिपल एच (Triple H) ने इस बारे में बात की।

Money in the Bank 2023 के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसी बीच WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच से द ब्लडलाइन की स्टोरीलाइन को लेकर सवाल किया गया। ट्रिपल एच ने बताया कि यह स्टोरीलाइन फिल्म की तरह महसूस होती है। उन्होंने कहा,

यह स्टोरीलाइन अलग-अलग कारणों से शानदार रही है। आजकल आप ऐसी कई फिल्में देखने जाते हैं, जो सभी को पसंद आती है, क्योंकि कहानी, भावनाएं और अन्य चीज़ें इतनी प्रभावशाली रहती हैं और वो आपका ध्यान खींचती हैं। मुझे लगता है कि यही चीज़ वो लोग (द ब्लडलाइन) कर रहे हैं और जब आप इस बारे में सोचते हैं, तो आपको समझ आता है।"

WWE दिग्गज Triple H ने Roman Reigns को धन्यवाद कहा

ट्रिपल एच का मानना है कि रोमन रेंस के कारण कई सारे सुपरस्टार्स को फायदा हुआ है। उन्होंने रोमन रेंस समेत सभी की तारीफों के पुल बांधे और उन्हें धन्यवाद भी कहा। उन्होंने कहा,

हमारी कंपनी के सबसे बड़े सुपरस्टार रोमन रेंस ने टैग टीम चैंपियनशिप और टैग टीम डिवीजन को आगे बढ़ाने में मदद की है। उनकी वजह से टैग टीम मैच ने WrestleMania को मेन इवेंट किया है और आज उन्हें (रोमन रेंस) यहां (Money in the Bank) में हार मिली है। इससे चीज़ें अलग लेवल पर जा रही हैं और वो अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस, द उसोज़ और सोलो सिकोआ का कद बढ़ाया है। रेंस जो भी चीज़ें कर रहे हैं, वो शानदार हैं। मैं उनकी (द ब्लडलाइन) इस चीज़ पर तारीफ करना चाहूंगा कि किस तरह से उन्होंने यहां इवेंट का अंत किया। मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहूंगा और वो लोग ही फैंस के शो में आने का कारण हैं।"

