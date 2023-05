WWE Money in the Bank 2023 के विजेता को लेकर आया बड़ा अपडेट, फैंस को मिल सकता बड़ा सरप्राइज?

Money in the Bank: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) मैच रोस्टर में मौजूद स्टार्स के करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसकी मदद से वो कंपनी के टॉप पर पहुंच सकते हैं। Money in the Bank ब्रीफकेस जीतने वाले सुपरस्टार को निश्चित तौर पर एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच मिलता है, जिसे वो कहीं भी, कभी भी कैश-इन करा सकते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में MITB ब्रीफ़केस के विनर से जुड़ा एक अहम अपडेट सामने आया है।

Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन लंदन के O2 एरीना में होगा। बता दें कि कंपनी पहली बार इस शो को यूएस के बाहर होस्ट कर रही है। यूके में WWE लगातार दूसरे साल मेगा इवेंट करा रही है। इसके पहले कंपनी ने 3 सितंबर 2022 को Clash at the Castle PLE आयोजित किया था। कई रिपोर्ट्स में यह बताया गया था कि WWE ने मेंस और विमेंस MITB मैच के विनर का चुनाव कर लिया था। हालांकि नए अपडेट में कुछ बदलाव के बारे में चर्चा हो रही है।

Ringside News ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भले ही WWE ने MITB मैच के विनर को चुन लिया हो लेकिन कंपनी PLE से पहले अपने निर्णय को बदल सकती है। लंदन में होने वाले शो से पहले कंपनी Night of Champions सहित कई वीकली प्रोग्रामिंग को होस्ट करेगी, इसी वजह से क्रिएटिव प्लान्स में बदलाव को कई तरह के फैक्टर प्रभावित कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार,

"हमे यह बताया गया है कि विनर्स भले ही निर्धारित हो चुके हों लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इवेंट से पहले उनमें बदलाव ना हों। हमे यह भी बताया गया था कि विनर्स के चुनाव के बावजूद भी WWE किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकती हैं।"

कौन जीत सकता है इस साल का WWE Money in the Bank मैच?

विमेंस MITB मैच के विनर से जुड़ा कोई बड़ा अपडेट अभी सामने नहीं आया है लेकिन मेंस MITB ब्रीफ़केस को जीतने की दौड़ में पूर्व NXT स्टार का नाम सबसे आगे चल रहा है। Xero News and WRKD Wrestling के अनुसार 40 साल के एलए नाइट मिस्टर Money in the Bank बन सकते हैं।

पिछले साल लिव मॉर्गन ने विमेंस और ऑस्टिन थ्योरी ने मेंस Money in the Bank मैच जीता था। एक तरफ मॉर्गन ने सफल कैशइन किया, तो दूसरी तरफ थ्योरी अपने प्रयास में विफल हुए थे। देखना होगा कि इस साल कौन से सुपरस्टार्स इतिहास रच सकते हैं।

