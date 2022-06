WWE में John Cena और Randy Orton के बीच हुए सभी मैच और उनके नतीजों पर नजर 

WWE में आजतक जॉन सीना vs रैंडी ऑर्टन के बीच कितने मैच हुए हैं और किस सुपरस्टार्स का पलड़ा भारी है?

1- WWE Raw, 15 नवंबर 2005: जॉन सीना ने रैंडी ऑर्टन को DQ के जरिए हराया था।

2- WWE Raw, 19 फरवरी 2007: जॉन सीना ने रैंडी ऑर्टन को DQ के जरिए शिकस्त दी थी।

3- WWE Raw, 7 मई 2007: जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के बीच मुकाबला नो कॉन्टेस्ट के जरिए खत्म हुआ।

4- WWE Summerslam 2007: जॉन सीना ने रैंडी ऑर्टन को हराते हुए WWE चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया।

5- WWE Unforgiven 2007: रैंडी ऑर्टन ने जॉन सीना को DQ के जरिए हराया था, लेकिन सीना ने अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

6- WWE No Way Out 2008: जॉन सीना ने WWE चैंपियनशिप मैच में रैंडी ऑर्टन को DQ के जरिए हराया, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन किया।

7- WWE Raw, 18 फरवरी 2008: जॉन सीना ने सिंगल्स मैच में पिनफॉल के जरिए रैंडी ऑर्टन को मात दी थी।

8- WWE Raw 12 मई 2008: रैंडी ऑर्टन ने सिंगल्स मैच में जॉन सीना को पिनफॉल के जरिए हराया।

9- WWE SummerSlam 2009: रैंडी ऑर्टन ने जॉन सीना को पिनफॉल के जरिए हराते हुए WWE चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

10- WWE Breaking Point 2009: जॉन सीना ने आई क्विट मैच में रैंडी ऑर्टन को हराया और WWE चैंपियनशिप को जीता।

11- WWE Raw 28 सितंबर 2009: जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के बीच हुआ मुकाबला नो कॉन्टेस्ट के जरिए समाप्त हुआ।

12- WWE Hell in a Cell 2009: रैंडी ऑर्टन ने Hell in a Cell मैच में जॉन सीना को हराते हुए WWE चैंपियनशिप को जीता था।

13- WWE Bragging Rights 2009: जॉन सीना ने 60 मिनट आयरन-मैन मैच में रैंडी ऑर्टन को हराते हुए WWE चैंपियनशिप को जीता।

14- WWE Raw 14 दिसंबर 2009: जॉन सीना ने रैंडी ऑर्टन को पिनफॉल के जरिए हराया।

15- WWE Raw 13 सितंबर 2010: रैंडी ऑर्टन ने जॉन सीना को टेबल्स मैच में शिकस्त दी थी।

16- WWE Raw 25 अक्टूबर 2010: जॉन सीना ने रैंडी ऑर्टन को DQ के जरिए शिकस्त दी थी।

17- WWE TLC 2013: रैंडी ऑर्टन ने जॉन सीना को TLC मैच में हराया था और वो WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने थे।

18- WWE Royal Rumble 2014: रैंडी ऑर्टन ने जॉन सीना को हराते हुए WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया था।

19- WWE Raw, 10 फरवरी 2014: जॉन सीना ने रैंडी ऑर्टन को पिनफॉल के जरिए हराया था।

20 - WWE Raw, 22 सितंबर 2014: जॉन सीना ने DQ के जरिए रैंडी ऑर्टन को हराया था।

21- WWE Hell in a Cell 2014: जॉन सीना ने Hell in a Cell मैच में रैंडी ऑर्टन को हराया था।

22- WWE SmackDown, 7 फरवरी 2017: जॉन सीना ने नॉन-टाइटल मैच में पिनफॉल के जरिए रैंडी ऑर्टन को हराया था।

(नोट: इसमें जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के बीच हुए सिर्फ सिंगल्स मैचों का जिक्र है)

