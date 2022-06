Money in the Bank मैच में दो फेमस WWE Superstars को छत से फेंका गया था नीचे, मुकाबले का हुआ था चौंकाने वाला अंत

WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) 2020 पीपीवी काफी ज्यादा खास और अलग साबित हुआ था। इस इवेंट में WWE ने अपने सभी प्रशंसकों को प्रभावित किया था। हर बार मेंस और विमेंस सुपरस्टार्स के लैडर मैच अलग-अलग होते थे लेकिन 2020 में उनका मुकाबला साथ में देखने को मिला। फैंस की गैरमौजूदगी में लैडर मैचों का मजा नहीं रहता। इस वजह से Money in the Bank का आयोजन WWE के हेडक्वार्टर में देखने को मिला।

WWE ने 2020 के Money in the Bank लैडर मैच को काफी ज्यादा अनोखा और खास बनाया था

Money in the bank match 2020 was such a fun match to watch . pic.twitter.com/u2AJnPNo6U — Soᥲᥕᥲx✨ (@Soawax_) April 6, 2021

मेन इवेंट में Money in the Bank लैडर मैच देखने को मिला था। इस मुकाबले में असुका, शायना बैजलर, नाया जैक्स, कार्मेला, डैना ब्रुक और लेसी इवांस विमेंस Money in the Bank ब्रीफकेस के लिए लड़ रही थीं जबकि एजे स्टाइल्स, ओटिस, एलिस्टर ब्लैक, डेनियल ब्रायन, रे मिस्टीरियो और किंग कॉर्बिन का मुकाबला मेंस के Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट के लिए देखने को मिल रहा था।

इस मुकाबले में सभी सुपरस्टार्स ने लॉबी, जीम, रेस्टरूम, एलिवेटर और कॉन्फ्रेंस रूम का उपयोग किया। मैच में एक मजेदार समय भी आया था, जब डैना ब्रुक ने नकली Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट निकालकर सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था और स्टैफनी मैकमैहन ने आकर ब्रुक को रोका। मैच के दौरान एक समय आया जब पॉल हेमन भी दिखाई दिए थे। मुकाबले के दौरान बैजलर ने रे मिस्टीरियो पर भी अपना सबमिशन लगाया।

ओटिस की मुलाकात जॉन लॉरिनाइटस से देखने को मिली और ब्रूस प्रिचर्ड भी दिखाई दिए थे। एक मजेदार सैगमेंट दिखाया गया था जहां एजे स्टाइल्स और ब्रायन की लड़ाई विंस मैकमैहन के ऑफिस में देखने को मिल गई थी। इसके बाद विंस ने उन्हें बाहर जाने का आदेश दिया था। सभी सुपरस्टार्स धीरे-धीरे छत पर पहुंचे और वहां एक रिंग थी। साथ ही ऊपर दोनों ब्रीफकेस लटके हुए थे।

धीरे-धीरे सभी सुपरस्टार्स ऊपर आए। एक समय आया जब किंग कॉर्बिन ने रे मिस्टीरियो और एलिस्टर ब्लैक को छत पर से फेंक दिया था। अंत में असुका ने किंग को लैडर पर से फेंका और ब्रीफकेस निकालकर मैच जीता। मेंस सुपरस्टार्स का मुकाबला जारी रहा। एजे स्टाइल्स और किंग कॉर्बिन अंत में ब्रीफकेस के लिए लड़ाई कर रहे थे और स्टाइल्स ने ब्रीफकेस को निकाल लिया था।

अचानक से इलायस ने आकर कॉर्बिन पर हमला कर दिया। इस वजह से लैडर हिलने लगी और एजे स्टाइल्स के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट छूटकर ओटिस के हाथ में चला गया। इस वजह से उन्हें जीत मिल गई। ओटिस को लैडर पर चढ़ना भी नहीं पड़ा और उन्होंने जीत हासिल की। यह ओटिस के करियर की सबसे बड़ी जीत रही थी लेकिन वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट मिज़ के खिलाफ हार गए थे। मिज़ ने इस कॉन्ट्रैक्ट पर कब्जा करने के कुछ महीनों बाद इसे कैश-इन करके Elimination Chamber 2021 में WWE चैंपियनशिप जीती थी।

