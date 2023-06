WWE Money in the Bank 2014 हाइलाइट्स: John Cena बने थे नए चैंपियन, हार के कारण Roman Reigns का टूटा सपना

Money in the Bank 2014: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2014) इवेंट काफी यादगार रहा था। इस शो में कुल 8 तगड़े मैच देखने को मिले थे। WWE ने दो लैडर मैचों का आयोजन किया था। आपको बता दें कि इस शो में जॉन सीना (John Cena), रैंडी ऑर्टन (Randy Orton) और रोमन रेंस (Roman Reigns) जैसे अहम रेसलर्स ने हिस्सा लिया था। खैर, इस आर्टिकल में हम Money in the Bank 2014 इवेंट की हाइलाइट्स पर नज़र डालेंगे।

WWE Money in the Bank 2014 हाइलाइट्स

- द उसोज़ और वायट फैमिली के बीच WWE टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। उसोज़ ने अंत में एरिक रोवन पर समोअन स्प्लैश लगाया और पिन करके जीत दर्ज करते हुए टाइटल्स रिटेन रखे।

- पेज और नेओमी के बीच डीवाज़ चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। पेज ने यहां अपना फिनिशर रैमपेज लगाकर नेओमी को पिन किया और चैंपियनशिप रिटेन की।

- एडम रोज़ ने सिंगल्स मैच में डेमियन सैंडो को हराया।

- डीन एम्ब्रोज़, डॉल्फ ज़िगलर, जैक स्वैगर, सैथ रॉलिंस, रॉब वैन डैम और कोफी किंग्सटन के बीच Money in the Bank लैडर मैच देखने को मिला। लगभग 23 मिनट तक चले इस मैच में डीन एम्ब्रोज़ ब्रीफकेस निकालने के करीब आ गए थे। केन ने आकर उनपर हमला किया और सैथ ने फायदा उठाकर ब्रीफकेस को निकालते हुए जीत दर्ज की।

- गोल्डस्ट और स्टारडस्ट ने एक टैग टीम मैच में कर्टिस एक्सल और रायबैक का सामना किया। इस मैच में स्टारडस्ट ने रोलअप द्वारा रायबैक को पिन किया और जीत दर्ज की।

- बिग ई और रुसेव के बीच सिंगल्स मैच देखने को मिला। दोनों ने तगड़े मूव्स का इस्तेमाल किया। अंत में रुसेव ने बिग ई पर द एकोलेड सबमिशन लगाया और पिन करके जीत हासिल की।

- लायला और समर रे के बीच सिंगल्स मैच हुआ और यहां फैनडैंगो स्पेशल गेस्ट रेफरी थे। लायला ने राउंडहाउस किक लगाई और पिन करके जीत दर्ज की।

- अल्बर्टो डेल रियो, ब्रे वायट, सिजेरो, केन, रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना, रोमन रेंस और शेमस के बीच खाली वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए लैडर मैच देखने को मिला। इस मैच में जबरदस्त मूव्स और फिनिशर्स देखने को मिले। 26 मिनट 20 सेकंड्स तक चले इस मुकाबले के अंत में सीना ने केन पर एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाया और फिर ऑर्टन को यही मूव दिया। जॉन ने लैडर पर चढ़कर चैंपियनशिप निकाली और नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए। रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन दोनों चैंपियन बनने के करीब आ गए थे लेकिन सीना ने उनका सपना तोड़ दिया था।

