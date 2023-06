WWE Money in the Bank 2015 हाइलाइट्स: John Cena ने जीता धमाकेदार मैच, दिग्गज के कारण Roman Reigns को मिली चौंकाने वाली हार

Money in the Bank 2015: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2015) इवेंट काफी धमाकेदार रहा। इस शो में 7 मैच देखने को मिले थे। Money in the Bank लैडर मैच में रोमन रेंस (Roman Reigns) की हार चौंकाने वाली चीज़ थी। साथ ही जॉन सीना (John Cena) पर फेमस सुपरस्टार ने बुरी तरह हमला किया था। इस आर्टिकल में हम Money in the Bank 2015 हाइलाइट्स को लेकर बात करेंगे।

WWE Money in the Bank 2015 हाइलाइट्स

प्री-शो:

- आर-ट्रुथ ने एक सिंगल्स मैच में किंग बैरेट को हराया।

मुख्य शो:

- डॉल्फ ज़िगलर, केन, कोफी किंग्सटन, नेविल, रैंडी ऑर्टन, रोमन रेंस और शेमस के बीच Money in the Bank लैडर मैच देखने को मिला था। रोमन रेंस जीत के करीब आ गए थे लेकिन ब्रे वायट ने आकर उनपर हमला किया। शेमस ने नेविल को लैडर पर से गिराया और खुद ब्रीफकेस निकालते हुए जीत दर्ज की।

- निकी बैला और पेज के बीच डीवाज़ चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ था। मैच में ब्री बैला ने इंटरफेयर किया और अंतिम समय में ब्री पर पेज ने अपना मूव लगाकर पिन करके चैंपियनशिप जीती। बाद में पता चला कि निकी की जगह ब्री थीं। इसी वजह से मैच जारी रहा और निकी ने अंत में रैक अटैक मूव लगाया और पिन करके टाइटल रिटेन रखा।

- रायबैक और बिग शो के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ था। अंत में बिग शो जीत के करीब आ गए थे लेकिन मिज़ ने आकर उनपर हमला किया। इसी कारण मैच DQ द्वारा खत्म हो गया। बिग शो की जीत हुई लेकिन रायबैक चैंपियनशिप रिटेन रखने में सफल हुए।

- जॉन सीना और केविन ओवेंस के बीच सिंगल्स मैच हुआ। दोनों के बीच यह मुकाबला 19 मिनट 15 सेकेंड्स तक चला। अंत में सीना ने केविन पर तीसरी बार एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाया और पिन करके जीत हासिल की। मैच के बाद ओवेंस ने गुस्से में आकर सीना पर हमला किया और उन्होंने एप्रोन पर पावरबॉम्ब दिया।

- न्यू डे और प्राइम टाइम प्लेयर्स के बीच टैग टीम चैंपियनशिप मैच हुआ। टाइटस ओ'नील ने अंत में ज़ेवियर वुड्स पर अपना फिनिशर लगाया और पिन करके चैंपियनशिप जीती।

- सैथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज़ के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए लैडर मैच देखने को मिला। दोनों ने एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी। अंत में डीन और सैथ दोनों चैंपियनशिप को निकालते हुए नीचे गिरे। हालांकि, रॉलिंस के पास टाइटल था और इसी वजह से उन्हें विजेता घोषित किया गया। वो चैंपियनशिप रिटेन रखने में सफल हुए।

