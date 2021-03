WWE Money In The Bank 2021 का विजेता रोमन रेंस को कर सकता है चैलेंज

WWE रेसलमेनिया 37 (WrestleMania) का काउंटडाउन शुरू हो गया है लेकिन कुछ रेसलर्स अभी से मनी इन द बैंक (Money In The Bank) को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अब WWE रेसलर केविन ओवेंस (Kevin Owens) ने बड़ा इशारा करते हुए बता दिया है कि वो रोमन रेंस (Roman Reigns) के खिलाफ WWE मनी इन द बैंक (Money In The Bank) को कैश इन करना चाहते हैं।

Money In The Bank पीपीवी को जीतने वाले रेसलर्स के पास मौका होता है कि कभी भी कैसे भी WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए लड़ सकता है। हालांकि अभी तक WWE Money In The Bank की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन WrestleMania के अगले महीने होने वाली है। केविन ओवेंस ने Talking Smack में पॉल हेमन को एक जवाब देते हुए कहा है वो Money In The Bank को काफी एन्जॉय करते हैं।

क्या तुम्हे पता है कि WrestleMania के बाद क्या होने वाला है। ग्रैंड स्टेज के बाद लैडर मैच होने वाला है। Money In The Bank आने वाली है और मैं उसको काफी पसंद करता हूं। मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को काफी एन्जॉय करता हूं। क्योंकि उसको जीतकर कभी भी कैसे भी चैंपियनशिप मैच लड़ सकते हैं। पॉल हेमन तुम्हें पता है कि मैं किस टाइटल मैच की बात कर रहा हूं।

रोमन रेंस अब WWE WrestleMania में यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डेनियल ब्रायन और ऐज के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं। अगर रोमन रेंस जीत जाते हैं को Money In The Bank का विजेता रोमन रेंस के खिलाफ जा सकता है।

WWE Money In The Bank को कभी नहीं जीत पाए हैं केविन ओवेंस

केविन ओवेंस ने Money In The Bank साल 2016, 2017 और 2018 में पार्ट लिया लेकिन जीत हासिल नहीं की है। हालांकि उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन को WWE SummerSlam में ब्रीफकेस के लिए चैलेंज किया था लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। केविन ओवेंस WrestleMania 37 में सैमी जेन के खिलाफ ग्रैंड स्टेज की दूसरी रात को डिफेंड करने वाले हैं।

A showdown at The Show of Shows.@FightOwensFight will battle @SamiZayn during Night 2️⃣ of #WrestleMania, streaming LIVE Sunday, April 11 at 8E/5P on @peacockTV! pic.twitter.com/VwXsjnZZwq — WWE WrestleMania (@WrestleMania) March 27, 2021

