4 बहुत बड़ी चीज़ें जो WWE Money in the Bank 2022 में देखने को मिल सकती हैं

Money in the Bank: WWE इस बार भी मनी इन द बैंक 2022 (Money in the Bank 2022) को लेकर किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता है। इसी वजह से इस बार भी WWE ने कई बड़े मैच बुक किये है, जिसके बाद फैंस को काफी रोमांचक पल देखने को मिल सकते हैं। मनी इन द बैंक 2022 इवेंट के बाद ही WWE अपनी आगे की स्टोरीलाइन को प्लान करता है। ऐसे में साफ़ है कि ये इवेंट WWE कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है।

इस बार WWE ने इस प्रीमियम इवेंट के लिए 6 मैच बुक किये है। इसके अलावा दो मनी इन द बैंक लैडर मैच भी है, जिसमें कई चैंपियनशिप मैच भी हैं। इसके बाद फैंस को उम्मीद है कि उन्हें एक बार फिर से धमाकेदार शो देखने को मिलेगा।

आइये जानते हैं कि WWE Money in the Bank में क्या-क्या खास हो सकता है:

#) शार्लेट फ्लेयर कर सकती हैं वापसी

शार्लेट फ्लेयर पिछले काफी समय से इन रिंग एक्शन से दूर चल रही है। उन्हें रोंडा राउजी के खिलाफ अपने आखिरी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच के बाद से ही इन रिंग एक्शन से दूर हैं। Money in the Bank इवेंट में रोंडा राउजी का सामना नटालिया से होगा। इस मुकाबले से फैंस को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। ऐसे में SummerSlam को ध्यान में रखते हुए WWE शार्लेट फ्लेयर की वापसी प्लान कर सकती है, जिसके बाद ये दोनों ही स्टार्स SummerSlam में अपनी अधूरी स्टोरीलाइन को पूरी तर सकते हैं।

#) विमेंस MITB लैडर मैच की विनर का शो के दौरान ही कैशइन करना

विमेंस Money in the Bank विनर्स को लेकर WWE लगातार एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अभी तक 5 विमेंस स्टार्स ने इस कॉन्ट्रैक्ट को जीता है, जिसमें से तीन स्टार्स ने उसी रात को अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैश किया है। इस तरह की बुकिंग से इस कॉन्ट्रैक्ट की की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि इस बार भी WWE कुछ ऐसा ही प्लान कर सकता है। हालांकि बियांका ब्लेयर या रोंडा राउजी में से किसी के ऊपर कैशइन होता है, तो यह बहुत ही चौंकाने वाला पल होगा।

#) जॉन सीना की होगी वापसी?

मेंस MITB लैडर मैच के लिए अभी तक सिर्फ 6 ही स्टार्स के नाम का ऐलान किया गया है। जबकि इस मुकाबले में 7 स्टार्स हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे में अभी भी तक एक स्टार की जगह खाली है। हालांकि अभी भी इस बात की उम्मीद है कि शायद SmackDown के दौरान 7वें स्टार की घोषणा कर दी जाए। WWE इसके लिए ही कुछ ख़ास प्लान कर सकता है और इस इवेंट के दौरान WWE 7वें स्टार के रूप में जॉन सीना को बुक कर सकती है। जॉन सीना की एंट्री से फैंस काफी ज्यादा खुश हो सकते हैं।

#) रोमन रेंस करेंगे MITB मैच के विजेता पर हमला?

इस इवेंट में जो भी मेंस Money in the Bank लैडर मैच जीतेगा, वो आगे चलकर रोमन रेंस के खिलाफ रिंग में नजर आ सकता है। ऐसे में रोमन रेंस किसी भी तरह अपने विरोधी को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहेंगे। वो इस मैच के बाद विनर पर हमला करते हुए सभी को चौंका सकते हैं। इससे उनके और Money in the Bank विनर के बीच एक रोमांचक फ्यूड देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि सैथ रॉलिंस और ड्रू मैकइंटायर जैसे सुपरस्टार्स रोमन रेंस के खिलाफ नई कहानी की शुरुआत करना चाहेंगे।

