WWE Money in the Bank 2022 की 7 ऐसी तस्वीरें जिन्हें आपको जरूर देखनी चाहिए

Money in the Bank: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2022) प्रीमियम लाइव इवेंट खत्म हुए एक हफ्ता हो चुका है और तब से लेकर अभी तक WWE में काफी कुछ देखने को मिल चुका है। यह इवेंट काफी ज्यादा सफल रहा है और इसमें कुल मिलाकर 6 जबरदस्त मुकाबले भी देखने को मिले थे।

यहां पर लिव मॉर्गन ने विमेंस और थ्योरी ने मेंस Money in the Bank मैच को जीता था। इसके अलावा बॉबी लैश्ले और लिव मॉर्गन के रूप में शो में दो नए चैंपियंस भी देखने को मिले थे। बियांका ब्लेयर ने Raw विमेंस चैंपियनशिप और द उसोज ने WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया।

इस साल Money in the Bank में बैकस्टेज ऐसा काफी कुछ हुआ जो फैंस मिस कर गए। इस आर्टिकल में हम Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट की ऐसे ही 8 फोटो लेकर आए हैं, जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए।

#) WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को द उसोज ने रिटेन किया था

WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप मैच की तैयारी करते हुए उसोज

WWE Money in the Bank में जिस मैच ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो द उसोज vs स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच हुआ मैच था। इस मैच में उसोज ने WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को स्ट्रीट प्रॉफिट्स को हराते हुए अपनी चैंपियनशिप को रिटेन किया था। इतने बड़े मैच से पहले उसो की तैयारी देखने लायक थी और बैकस्टेज उन्हें इस मैच के लिए खास तैयारी करते हुए साफ तौर पर देखा जा रहा है। उसोज SummerSlam में भी अपनी चैंपियनशिप को स्ट्रीट प्रॉफिट्स के खिलाफ ही डिफेंड करने वाले हैं।

#) WWE Money in the Bank में तीसरी बार यूएस चैंपियन बने बॉबी लैश्ले

WWE सुपरस्टार बॉबी लैश्ले ने एक बार फिर जीती यूएस चैंपियनशिप

थ्योरी और बॉबी लैश्ले के बीच यूएस चैंपियनशिप के लिए Money in the Bank 2022 में मुकाबला देखने को मिला। इस मैच में लैश्ले ने हर्ट लॉक के जरिए थ्योरी को हराया था और यूएस चैंपियन बने थे। लैश्ले अपने करियर में तीसरी बार यूएस चैंपियन बनने में कामयाब हुए। लैश्ले की यह तस्वीर चैंपियन बनने के बाद की है और वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इस चैंपियनशिप के लिए काफी मेहनत की है और उन्हें इसका फल भी मिला। लैश्ले SummerSlam में यूएस चैंपियनशिप को थ्योरी के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं।

#) बियांका ब्लेयर ने एक बार फिर रिटेन की अपनी चैंपियनशिप

WWE सुपरस्टार बियांका ब्लेयर ने एक बार फिर डिफेंड की अपनी चैंपियनशिप

बियांका ब्लेयर ने Raw विमेंस चैंपियनशिप को कार्मेला के खिलाफ Money in the Bank 2022 में डिफेंड किया था। इस मैच में ब्लेयर ने कार्मेला को हराते हुए अपनी चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन भी किया था। मैच के बाद जरूर कार्मेला ने उनके अटैक किया था। हालांकि ब्लेयर की यह तस्वीर उनके मैच से पहले की और वो खुदको इस मैच के लिए अकेले रहते हुए तैयार कर रही हैं। WrestleMania 38 में चैंपियन बनने के बाद ब्लेयर ने काफी जबरदस्त प्रदर्शन किया।

#) WWE सुपरस्टार के लिए Money in the Bank काफी यादगार रहा

WWE की मिस Money in the Bank लिव मॉर्गन

लिव मॉर्गन की यह तस्वीर विमेंस Money in the Bank मैच जीतने के बाद की है। इस तस्वीर में वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही हैं और इसके पीछे की वजह भी साफ है कि उन्होंने अपना सपना पूरा किया। इस इवेंट से पहले मॉर्गन ने साफ कर दिया था कि उन्हें Money in the Bank विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मैच के अंत में ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ से मौका छिन जाएगा, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए इतिहास रचा।

#) WWE में रोंडा राउजी की खुशी जल्द ही गम में बदल गई

WWE दिग्गज रोंडा राउजी SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच से पहले

रोंडा राउजी के लिए Money in the Bank 2022 काफी मिक्स फीलिंग वाला रहा। इस फोटो में जरूर रोंडा राउजी को आप चैंपियनशिप के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि यह तस्वीर SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच से पहले की है। राउजी ने जरूर नटालिया को हराते हुए अपनी चैंपियनशिप को रिटेन किया था, लेकिन लिव मॉर्गन ने इसके बाद अपना ब्रीफकेस कैशइन करते हुए चैंपियनशिप अपने नाम की थी।

#) WWE Money in the Bank में लिव मॉर्गन ने रचा इतिहास

लिव मॉर्गन ने आखिरकार WWE में जीती अपनी पहली चैंपियनशिप

जैसा हमने ऊपर बताया कि लिव मॉर्गन ने विमेंस Money in the Bank मैच को जीता। हालांकि उनका काम इवेंट में वहीं पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने रोंडा राउजी vs नटालिया मैच के बाद अपना ब्रीफकेस कैशइन करते हुए सभी को चौंका दिया था। लिव मॉर्गन ने पिन करके रोंडा राउजी को हराया और अपने करियर में पहली बार विमेंस चैंपियन बनने में कामयाब हुईं। मॉर्गन की यह तस्वीर बैकस्टेज की है, जहां वो अपनी चैंपियनशिप के साथ पोज कर रही हैं। मॉर्गन काफी ज्यादा खुश और भावुक दिखाई दे रही हैं। यह तस्वीर दिखाती है कि चैंपियन बनने के मायने उनके लिए क्या हैं। मॉर्गन SummerSlam में अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करने वाली हैं।

#) मिस्टर Money in the Bank विजेता थ्योरी

WWE सुपरस्टार थ्योरी ने किया सभी को हैरान

थ्योरी जरूर अपनी चैंपियनशिप को बॉबी लैश्ले के खिलाफ हार गए थे, लेकिन उन्हें अंतिम समय में मेंस Money in the Bank मैच में शामिल किया गया। थ्योरी ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और अंत में लैडर पर चढ़कर ब्रीफकेस हासिल करते हुए Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट को जीता। थ्योरी की यह तस्वीर मैच के बाद की है, जहां वो अपने ब्रीफकेस के साथ पोज कर रहे हैं। थ्योरी ने ब्रीफकेस के साथ रोमन रेंस के सैगमेंट में भी दखल दिया था और दिखाया था कि वो कभी भी कैशइन कर सकते हैं।

