WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2022) है , जोकि 2 जुलाई (भारत में 3 जुलाई) को होने वाला है। इस इवेंट की सबसे खास बात दो Money in the Bank लैडर मैच (मेंस और विमेंस) हैं और हर साल दो सुपरस्टार्स को उनकी पसंद की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मौका पाने का मौका मिलता है।

इस साल का इवेंट भी खास है और फैंस की नजर पूरी तरह से इस इवेंट पर है। हालांकि Hell in a Cell 2022 की तरह ही रोमन रेंस Money in the Bank 2022 को भी मिस करने वाले हैं। उन्होंने SmackDown में हाल ही में अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड किया और अब वो दोबारा एक्शन में SummerSlam में ब्रॉक लैसनर के खिलाफ लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में दिखाई देंगे।

इसके अलावा अभी तक चार चैंपियनशिप मैच का ऐलान इस इवेंट के लिए कर दिया गया है। Raw और SmackDown विमेंस चैंपियनशिप के अलावा WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप इस इवेंट में डिफेंड होने वाली है। साथ ही दोनों लैडर्स मैचों के लिए अभी तक 7-7 सुपरस्टार्स ने अपनी जगह पक्की कर ली है।

WWE Money in the Bank 2022 का फाइनल मैच कार्ड क्या है?

1- बियांका ब्लेयर (चैंपियन) vs रिया रिप्ली (Raw विमेंस चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

2- रोंडा राउजी (चैंपियन) vs नटालिया (SmackDown विमेंस चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

3- द उसोज के जिमी और जे उसो (चैंपियन) vs द स्ट्रीट प्रॉफिट्स के एंजेलो डॉकिंस और मोंटेज फोर्ड (WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए टैग टीम मैच)

4- मेंस Money in the Bank लैडर मैच - सैथ रॉलिंस, रिडल, ओमोस, सैमी जेन, मैडकैप मॉस, ड्रू मैकइंटायर और शेमस।

5- विमेंस Money in the Bank लैडर मैच - लेसी इवांस, रेचल रोड्रिगज, असुका, बैकी लिंच, शॉट्जी, लिव मॉर्गन और एलेक्सा ब्लिस।

6- थ्योरी (चैंपियन) vs बॉबी लैश्ले - यूएस चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच

आपको बता दें कि इस इवेंट में फैंस सैथ रॉलिंस, रिडल, थ्योरी, बॉबी लैश्ले, बैकी लिंच, असुका, शेमस, एलेक्सा ब्लिस, ड्रू मैकइंटायर, लेसी इवांस, रेचल रोड्रिगज, लिव मॉर्गन, जिमी उसो, जे उसो, एंजेलो डॉकिंस, मोंटेज फोर्ड, रिया रिप्ली, रोंडा राउजी, नटालिया, ओमोस, मैडकैप मॉस, सैमी जेन और बियांका ब्लेयर जैसे सुपरस्टार्स एक्शन में दिखाई देने वाले हैं।

