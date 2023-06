WWE Money in the Bank 2022 हाइलाइट्स: फेमस Superstar ने कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करके जीती थी चैंपियनशिप, मेन इवेंट का हुआ चौंकाने वाला अंत

Money in the Bank 2022: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2022) इवेंट काफी धमाकेदार साबित हुआ था। रोमन रेंस (Roman Reigns) इस शो के लिए उपलब्ध नहीं थे। उनकी गैरमौजूदगी में WWE ने सभी मैचों पर अच्छी तरह ध्यान दिया। शो के दौरान Money in the Bank लैडर मैच सबसे ज्यादा प्रभावशाली rरहे। कुछ चौंकाने वाली चीज़ें भी हुई। खैर, इस आर्टिकल में हम Money in the Bank 2022 की हाइलाइट्स पर नज़र डालेंगे।

WWE Money in the Bank 2022 हाइलाइट्स

- एलेक्सा ब्लिस, ओस्का, बैकी लिंच, लेसी एवंस, राकेल रॉड्रिगेज़, लिव मॉर्गन और शॉट्ज़ी के बीच विमेंस Money in the Bank लैडर मैच देखने को मिला था। यह काफी शानदार साबित हुआ। अंत में लिव ने बैकी को लैडर से गिराया और खुद ब्रीफकेस निकालते हुए बड़ी जीत दर्ज की।

- ऑस्टिन थ्योरी और बॉबी लैश्ले के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच देखने को मिला था। इस मैच में लैश्ले ने थ्योरी को अपने हर्ट लॉक में फंसाया और इसपर उन्होंने टैपआउट किया। ऑल माइटी नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन गए थे।

- बियांका ब्लेयर और कार्मेला के बीच Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। इस मैच में ब्लेयर ने अपने प्रदर्शन से फैंस का दिल जीता। अंत में उन्होंने कार्मेला पर KOD फिनिशर लगाया और पिन करके जीत दर्ज की। वो इसी के साथ चैंपियनशिप रिटेन रखने में सफल हुईं।

- द उसोज़ और स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ। इसे शो का सबसे अच्छा मैच कहना गलत नहीं होगा। अंत में द उसोज़ ने मोंटेज़ फोर्ड पर 1D मूव लगाया और पिन करके जीत हासिल की। ब्लडलाइन के सदस्य टाइटल रिटेन रखने में सफल हुए। मैच के बाद पता चला कि असल में मोंटेज़ का शोल्डर मैट पर टिका ही नहीं था।

- रोंडा राउजी और नटालिया के बीच SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। यह मैच उतना खास नहीं रहा। हालांकि, अंत में राउजी ने नटालिया को अपने सबमिशन पर टैपआउट करने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि, रोंडा थोड़ी चोट में नज़र आ रही थीं। इसी बीच लिव मॉर्गन ने एंट्री की और अपना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करके नई SmackDown विमेंस चैंपियन बनी गईं। लिव की जीत ने फैंस को खुश कर दिया था।

- मेंस Money in the Bank लैडर मैच से पहले WWE ऑफिशियल एडम पीयर्स ने आकर बताया कि ऑस्टिन थ्योरी भी मुकाबले का हिस्सा बनेंगे। ऑस्टिन थ्योरी, ड्रू मैकइंटायर, मैडकैप मॉस, ओमोस, मैट रिडल, सैमी ज़ेन, सैथ रॉलिंस और शेमस के बीच तगड़ा लैडर मैच हुआ। अंत में थ्योरी ने मैट रिडल को नीचे गिराया और खुद ब्रीफकेस निकालते हुए बड़ी जीत दर्ज की। थ्योरी की मैच में एंट्री और कॉन्ट्रैक्ट जीतना शॉकिंग चीज़ थी।

