WWE Money in the Bank में Roman Reigns के भाइयों ने 'चीटिंग' से हुई जीत, पूर्व चैंपियंस ने लगाए गंभीर आरोप

The Usos: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2022) में अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन द उसोज (The Usos) का सामना स्ट्रीट प्रॉफिट्स (Street Profits) से हुआ। डॉकिन्स (Dawkins) और मोंटेज फोर्ड (Montez Ford) की टीम ने उसो भाईयों को कड़ी चुनौती दी है। उसोज ने जबरदस्त मुकाबले में जीत हासिल करते हुए अपने चैंपियनशिप को रिटेन किया है।

हालांकि रोमन रेंस के भाइयों की जीत पर पूर्व चैंपियंस द स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने सवाल उठाए और आरोप लगाए कि द उसोज 'चीटिंग' से इस मैच को जीते हैं।

WWE Money in the Bank 2022 अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए हुआ जोरदार मैच

जे उसो ने मैच की शुरुआत की थी और शुरु में उनकी पिटाई भी हुई। मोंटेज ने अपने पार्टनर के साथ मिलकर उनकी पिटाई की थी, लेकिन फिर जिमी की मदद से उन्होंने वापसी की और डॉकिन्स पर अटैक किया। दोनों भाईयों ने मिलकर डॉकिन्स को रिंग के बाहर ले जाकर करारा प्रहार किया था।

जे और डॉकिन्स के बीच रिंग के अंदर करारा संघर्ष देखने को मिला जिसमें दोनों ने एक-दूसरे को थप्पड़ लगाए। इसके बाद उसो ब्रदर्स भारी पड़ते दिखाई दिए। डॉकिन्स लगातार अपने साथी की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिमी उन्हें ऐसा करने नहीं दे रहे थे। इसी बीच रेफरी का ध्यान दूसरी तरफ होने का फायदा लेकर जे ने डॉकिन्स के चेहरे पर हमला किया।

डॉकिन्स ने फिर जिमी पर करार प्रहार करके वापसी की उम्मीद दिखाई। इस दौरान दोनों ही रेसलर्स बुरी हालत में थे और दोनों ने अपने पार्टनर्स को टैग देने में सफलता पाई। मोंटेज और जे के बीच रिंग में संघर्ष शुरु हुआ जिसमें जे ने रस्सी के ऊपर से आ रहे मोंटेज पर हवा में ही करार प्रहार किया। इस बीच जिमी ने भी रेफरी का ध्यान दूसरी तरफ होने का फायदा लिया और मोंटेज के चेहरे पर दोनों पैरों से करारा हमला किया।

जिमी ने मोंटेज के सीने पर अपने हाथों से तगड़ी चोट दी और उन्हें लगातार परेशानी में डाले रखा। जे ने फिर रिंग के किनारे खड़े डॉकिन्स पर लात मारकर बाहर गिरा दिया। मोंटेज ने दोनों भाईयों पर हमला किया और खास तौर से रिंग में मौजूद जिमी को खूब मारा। वह रस्सियों का सहारा लेकर जिमी पर करारा प्रहार करने की कोशिश में थे, लेकिन जिमी ने हवा में ही उनके ऊपर अपर कट लगा दिया।

अंत में मोंटेज फोर्ड के ऊपर द उसोज ने डबल मूव लगाकर इस मैच को जीत लिया और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। मैच के बाद रिप्ले देखने के बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स काफी नाराज दिखाई दिए और उनका कहना था कि पिन के समय उनका कंधा उठा हुआ था। इसी वजह से उनके साथ चीटिंग हुई है। हालांकि तबतक काफी देर हो चुकी थी।

