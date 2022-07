WWE Money in the Bank मैच का मिला हैरान करने वाला विजेता, 7 फुट लंबे खतरनाक रेसलर को 6 Superstars ने टेबल पर बुरी तरह पटका

Money in the Bank: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2022) के मेन इवेंट में मेंस लैडर मैच देखने को मिला और इस मैच को विंस मैकमैहन (Vince McMahon) के चहेते सुपरस्टार थ्योरी (Theory) ने जीतते हुए सभी को चौंका दिया।

इस मैच में सैथ रॉलिंस, ओमोस, रिडल, ड्रू मैकइंटायर, सैमी जेन और शेमस जैसे सुपरस्टार्स ने हिस्सा लिया और अंतिम मौके पर एडम पीयर्स ने थ्योरी की एंट्री का ऐलान मैच के लिए किया।

WWE Money in the Bank मेंस लैडर मैच में देखने को मिला जबरदस्त एक्शन

मैच की शुरुआत में मैकइंटायर और शेमस ने ओमास को निशाना बनाया था और उन पर हमला किया था, लेकिन ओमास ने जल्द ही अपनी ताकत दिखाते हुए तमाम सुपरस्टार्स को पटक दिया था। मैकइंटायर ने लैडर पर चढ़कर ब्रीफकेस हासिल करना चाहा, लेकिन उनके पुराने दोस्त शेमस ने ही उन्हें रोक लिया। मैकइंटायर और शेमस की लड़ाई के बीच थ्योरी ने लैडर पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मैकइंटायर और शेमल ने बारी-बारी थ्योरी की जमकर पिटाई की थी।

रॉलिंस ने लैडर के सहारे मैकइंटायर और शेमस को बुरी तरह पीटा, लेकिन अचानक रिडल ने उनके ऊपर हमला कर दिया। रिडल और रॉलिंस के चोटिल होने की स्थिति में जेन ने लैडर पर चढ़ना चाहा, लेकिन मैडकैप ने उन्हें रोक लिया। ओमास ने रिडल और मैडकैप को साथ में लैडर से उतारा और फिर रिडल पर जोरदार हमला किया। ओमास ब्रीफकेस हासिल करने के लिए लैडर पर चढ़ रहे थे, लेकिन मैकइंटायर और मैडकैप ने उन्हें गिराया और फिर सभी सुपरस्टार्स ने मिलकर उनके ऊपर हमला किया और उन्हें लैडर से गिरा दिया था।

इन सबसे बीच रॉलिंस ने चतुराई से ब्रीफकेस हासिल करना चाहा, लेकिन लैडर पर ही उनका मुकाबला जेन, शेमस और थ्योरी से हुआ। इस थ्योरी ब्रीफकेस के करीब पहुंच गए थे, लेकिन मैडकैप ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। मैकइंटायर के हाथों में ब्रीफकेस लगभग आ ही गया था, लेकिन शेमस ने उन्हें लैडर से गिरा दिया। सभी सुपरस्टार्स ने मिलकर 7 फुट लंबे खतरनाक रेसलर ओमोस को अनाउंसिंग टेबल पर पटकते हुए उनकी हालत खराब कर दी।

ड्रू मैकइंटायर और शेमस ने एक दूसरे को ब्रीफकेस हासिल नहीं करने दिया और इस बीच बच का भी दखल देखने को मिला। रिडल ने सैथ रॉलिंस को जबरदस्त RKO देते हुए उनकी उम्मीद को खत्म किया। हालांकि अंत में थ्योरी ने रिडल को लैडर से गिराते हुए ब्रीफरकेस हासिल कर लिया और इस मैच को जीत लिया।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far