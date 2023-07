2 WWE Superstars जो Money in the Bank 2023 में फ्लॉप रहे और 3 जिन्होंने प्रभावित किया 

Money in the Bank: WWE ने हाल ही में मनी इन द बैंक (Money in the Bank) 2023 इवेंट का सफल आयोजन किया। हालांकि, अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) इस इवेंट को भूलना चाहेंगे। बता दें, इस इवेंट में जॉन सीना (John Cena) और ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) वापसी करते हुए दिखाई दिए थे।

इसके अलावा इस इवेंट में कुछ बेहतरीन मैच देखने को मिले। इन मैचों में कुछ सुपरस्टार्स ने अपनी परफॉर्मेंस से सभी को प्रभावित किया। वहीं, कुछ सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी। इस आर्टिकल में हम 2 ऐसे WWE सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जो कि Money in the Bank 2023 में फ्लॉप रहे और 3 जिन्होंने प्रभावित किया।

1- WWE Money in the Bank 2023 में Dominik Mysterio फ्लॉप साबित हुए

डॉमिनिक मिस्टीरियो को Money in the Bank 2023 में कोडी रोड्स के खिलाफ मैच लड़ने का मौका मिला। हालांकि, डॉमिनिक मिस्टीरियो इस मैच में कोडी रोड्स को तगड़ी फाइट देने के बजाए ज्यादातर समय उनसे बचकर भागते हुए दिखाई दिए थे। इस मैच के दौरान डॉमिनिक के पास रिया रिप्ली का सपोर्ट भी मौजूद था।

हालांकि, डॉमिनिक मिस्टीरियो इस चीज़ का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए थे। इसके बाद अंत में कोडी रोड्स ने उन्हें क्रॉस रोड्स देते हुए मैच जीत लिया था। ऐसा लग रहा है कि इस मैच के साथ ही कोडी रोड्स और डॉमिनिक मिस्टीरियो का फिउड समाप्त हो चुका है।

1- WWE सुपरस्टार Damian Priest ने प्रभावित किया

डेमियन प्रीस्ट इस साल हुए मेंस Money in the Bank लैडर मैच का हिस्सा थे। इस मुकाबले में डेमियन प्रीस्ट से बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। बता दें, डेमियन प्रीस्ट इस मुकाबले के दौरान अपने प्रतिद्वंदियों को डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए थे। यही नहीं, उन्होंने अंत में MITB ब्रीफकेस निकालते हुए मैच जीत लिया था।

यही कारण है कि यह कहना गलत नहीं होगा कि Money in the Bank 2023 डेमियन प्रीस्ट के लिए यादगार इवेंट साबित हुआ है। MITB ब्रीफकेस हासिल करने के बाद डेमियन प्रीस्ट ने सैथ रॉलिंस vs फिन बैलर के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मुकाबले के दौरान भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि डेमियन प्रीस्ट आने वाले समय में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सैथ रॉलिंस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं।

2- WWE सुपरस्टार Finn Balor फ्लॉप साबित हुए

जैसा कि हमने बताया कि Money in the Bank 2023 में फिन बैलर vs सैथ रॉलिंस का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच देखने को मिला था। इस मैच के बिल्ड-अप के दौरान फिन बैलर ने कई मौकों पर सैथ रॉलिंस पर हमला करते हुए उन्हें काफी चोट पहुंचाई थी। हालांकि, फिन बैलर इस चीज़ का फायदा उठाकर सैथ रॉलिंस को हरा नहीं पाए।

बता दें, मुकाबले के अंत में फिन बैलर का अपने ही साथी डेमियन प्रीस्ट की वजह से ध्यान भटक गया था। इसका फायदा उठाकर सैथ रॉलिंस ने फिन बैलर को कर्ब स्टॉम्प देते हुए अपना टाइटल रिटेन किया। देखा जाए तो यह फिन बैलर के लिए बहुत बड़ी हार है और यह देखना रोचक होगा कि उन्हें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए रीमैच मिलता है या नहीं।

2&3- WWE सुपरस्टार्स The Usos ने प्रभावित किया

WWE Money in the Bank 2023 के मेन इवेंट में ब्लडलाइन सिविल वॉर टैग टीम मैच में द उसोज़ का सामना रोमन रेंस & सोलो सिकोआ से हुआ था। यह काफी बेहतरीन मैच साबित हुआ और इस मुकाबले के दौरान द उसोज़ ने रोमन रेंस & सोलो सिकोआ को जबरदस्त फाइट दी थी। इस मैच में द उसोज़ के बीच कमाल की इन-रिंग केमिस्ट्री भी देखने को मिली थी।

इसका नतीजा यह हुआ कि अंत में द उसोज़ इस मुकाबले में रोमन रेंस & सोलो सिकोआ को हराने में कामयाब रहे। खास बात यह रही कि जे उसो ने इस मैच में रोमन रेंस को पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। बता दें, यह करीब साढ़े 3 सालों में पहला मौका है जब रोमन रेंस को पिन किया गया हो।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes