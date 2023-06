Money in the Bank लैडर मैच के संभावित विजेता का नाम आया सामने, 40 साल के WWE Superstar को मिलेगा बड़ा मौका?

Money in the Bank: WWE में इस समय मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं और लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार आखिर कौन सा रेसलर ब्रीफकेस जीत सकता है। अब सट्टा बाजार की स्थिति के अनुसार डेमियन प्रीस्ट (Damian Priest) या रिकोशे (Ricochet) नहीं, बल्कि एलए नाइट (LA Knight) को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है।

Bet Online पर मौजूदा स्थिति अनुसार एलए नाइट इस बार मिस्टर Money in the Bank बनने वाले हैं। मगर काफी लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि MITB लैडर मैच में डेमियन प्रीस्ट विजयी रह सकते हैं। रेट के अनुसार बुच, शिंस्के नाकामुरा, सैंटोस इस्कोबार और रिकोशे की जीत की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है।

WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच की बात करें, तो फिन बैलर के खिलाफ सैथ रॉलिंस से टाइटल रिटेन करने की उम्मीद की जा रही है। वहीं संभावना है कि कोडी रोड्स को डॉमिनिक मिस्टीरियो पर सिंगल्स मैच में बड़ी जीत मिलने वाली है।

क्या Cody Rhodes को WWE Money in the Bank में बेहतर मैच मिलना चाहिए था?

कोडी रोड्स ने इस साल के सबसे बड़े शो WrestleMania 39 को मेन इवेंट किया था, जहां उन्हें रोमन रेंस के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। अब कुछ महीनों बाद उन्हें Money in the Bank 2023 में डॉमिनिक मिस्टीरियो के साथ मैच लड़ते देखा जाएगा। काफी लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोडी रोड्स दोबारा रोमन रेंस को टारगेट बनाने के लिए Money in the Bank ब्रीफकेस जीतने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति इससे पूरी तरह उलट है।

एक तरफ कोडी रोड्स की बुकिंग ऐसी रही है कि उन्होंने सैथ रॉलिंस द्वारा जीते गए वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसलिए उनका दोबारा ट्राइबल चीफ को टारगेट ना बनाने का फैसला भी चौंकाने वाला प्रतीत हो रहा है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि द अमेरिकन नाईटमेयर, Money in the Bank 2023 में बड़ी जीत दर्ज कर SummerSlam से पूर्व अच्छा मोमेंटम हासिल कर पाते हैं या नहीं।

