WWE Money in the Bank 2023 फाइनल मैचकार्ड: Roman Reigns आखिरकार लेंगे अपने भाइयों से बदला?

WWE: WWE 1 जुलाई (भारत में 2 जुलाई) को लंदन में मनी इन द बैंक (Money in the Bank) प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन कराने वाली है। यह शो काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ सालों की तरह इस साल भी दो MITB लैडर (मेंस और विमेंस) देखने को मिलने वाले हैं।

इसके अलावा शो में चैंपियनशिप मैच भी देखने को मिलेंगे। कंपनी ने इस प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए 7 जबरदस्त मुकाबलों का ऐलान किया है। इसमें मेंस Money in the Bank लैडर मैच, विमेंस Money in the Bank लैडर मैच, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच, आईसी चैंपियनशिप मैच, विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप मैच, एक सिंगल्स और एक टैग टीम मुकाबला शामिल है।

WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार Roman Reigns भी इस शो का हिस्सा होने वाले हैं। वो अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई देंगे। भाइयों के बीच होने वाले मुकाबले को Bloodline Civil War नाम दिया गया है। साथ ही सैथ रॉलिंस भी पहली बार किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। उनका सामना जजमेंट डे के मेंबर के खिलाफ होने वाला है। इस शो की बुकिंग समाप्त हो गई है और फैंस को अब इवेंट का बेसब्री से इंतजार है।

WWE Money in the Bank 2023 में इस साल कौन-कौन से मैच होने वाले हैं?

1- सैथ रॉलिंस (चैंपियन) vs फिन बैलर - WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच

2- रोमन रेंस और सोलो सिकोआ (द ब्लडलाइन) vs द उसोज़ (जिमी और जे उसो) - Bloodline Civil War टैग टीम मैच

3- कोडी रोड्स vs डॉमिनिक मिस्टीरियो - नॉन-टाइटल सिंगल्स मैच

4- मेंस चैंपियनशिप कॉन्ट्रैक्ट के लिए Money in the Bank लैडर मैच - रिकोशे vs शिंस्के नाकामुरा vs बुच vs सैंटोस इस्कोबार vs एलए नाइट vs डेमियन प्रीस्ट vs लोगन पॉल

5- विमेंस चैंपियनशिप कॉन्ट्रैक्ट के लिए Money in the Bank लैडर मैच - बैकी लिंच vs ज़ोई स्टार्क vs ज़ेलिना वेगा vs इयो स्काई vs बेली vs ट्रिश स्ट्रेटस

6- गुंथर vs एलए नाइट - आईसी चैंपियनशिप मैच

7- रोंडा राउज़ी और शेना बैज़लर vs लिव मॉर्गन और राकेल रॉड्रिगेज़ - विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप मैच

आपको बता दें कि अभी तक जिन मैचों का ऐलान किया गया है इसके मुताबिक Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट में रोमन रेंस, सैथ रॉलिंस, सोलो सिकोआ, कोडी रोड्स, फिन बैलर, डॉमिनिक मिस्टीरियो, बैकी लिंच, बेली, इयो स्काई, जिमी उसो, जे उसो, सैंटोस इस्कोबार, डेमियन प्रीस्ट, रिकोशे, ज़ेलिना वेगा, ज़ोई स्टार्क, शिंस्के नाकामुरा, एलए नाइट, लोगन पॉल, ट्रिश स्ट्रेटस और बुच जैसे सुपरस्टार्स हिस्सा लेने वाले हैं।

