WWE Money in the Bank 2023 के जबरदस्त रोमांच को भारत में कब, कहां, कितने बजे और कैसे लाइव देखा जा सकता है?

WWE: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट मनी इन द बैंक (WWE Money in the Bank 2023) होने वाला है। WWE ने इस शो को यादगार बनाने की जबरदस्त तैयारी कर ली है और इसमें एक से बढ़कर एक मुकाबले होने वाले हैं। मेन इवेंट में रोमन रेंस (Roman Reigns) दिखाई देने वाले हैं, जोकि ब्लडलाइन सिविल वॉर मैच का हिस्सा होंगे।

आपको बता दें कि इस प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए 7 जबरदस्त मैचों को बुक किया गया है। इसमें दो लैडर मैचों (मेंस और विमेंस) के अलावा आईसी चैंपियनशिप, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप और विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही कोडी रोड्स भी नॉन-टाइटल मैच का हिस्सा होंगे।

WWE Money in the Bank 2023 का आयोजन कब और कहां होने वाला है?

इस साल Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन लंदन, इंग्लैंड के O2 एरीना में होने वाला है। यह 1 जुलाई को लाइव आने वाला है।

WWE Money in the Bank 2023 के जबरदस्त रोमांच का लाइव प्रसारण भारत में फैंस कितने बजे से, कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं?

आपको बता दें कि WWE के दूसरे इवेंट्स की तरह भारतीय फैंस WWE Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट को भारत में भी लाइव देख सकते हैं। भारत में फैंस इस इवेंट के जबरदस्त रोमांच को 2 जुलाई रात 12:30 बजे से लाइव देख सकते हैं। इंग्लिश में फैंस इसे सोनी टेन 1/टेन 1 एचडी, हिंदी में सोनी टेन 3/टेन 3 एचडी और तमिल-तेलुगु में सोनी टेन 4/टेन 4 एचडी में देख सकते हैं।

ऑन-लाइन भारत में फैंस इसका लुत्फ सोनी लिव और जियो टीवी पर भी उठा सकते हैं। साथ ही Sportskeeda Hindi पर भी आपको इस शो की लाइव कमेंट्री के साथ-साथ पल-पल की जानकारी भी मिलेगी। फैंस इस शो को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं और यह एक ब्लॉकबस्टर शो होने वाला है।

WWE Money in the Bank 2023 का मैचकार्ड?

1- मेंस Money in the Bank लैडर मैच - रिकोशे vs शिंस्के नाकामुरा vs एलए नाइट vs लोगन पॉल vs सैंटोस इस्कोबार vs डेमियन प्रीस्ट vs बुच

2) विमेंस Money in the Bank लैडर मैच - ज़ेलिना वेगा vs बैकी लिंच vs ज़ोई स्टार्क vs ट्रिश स्ट्रेटस vs बेली vs इयो स्काई

3) डॉमिनिक मिस्टीरियो vs कोडी रोड्स - नॉन-टाइटल सिंगल्स मैच

4) रोंडा राउज़ी और शेना बैज़लर vs राकेल रॉड्रिगेज़ और लिव मॉर्गन - विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप मैच

5) गुंथर vs मैट रिडल - आईसी चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच

6) सैथ रॉलिंस vs फिन बैलर - वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच

7) रोमन रेंस और सोलो सिकोआ vs द उसोज़ (जिमी और जे उसो) - द ब्लडलाइन सिविल वॉर

