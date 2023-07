2 अच्छी चीज़ें जो WWE Money in the Bank 2023 में देखने को मिली और 2 जो बहुत बुरी रही

Money in the Bank 2023: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) इवेंट काफी ज्यादा शानदार साबित हुआ। इस शो में कई अच्छे मैच देखने को मिले। WWE ने दोनों लैडर मैचों द्वारा प्रभावित किया क्योंकि रेसलिंग के हिसाब से दोनों ही फैंस को खूब पसंद आए। साथ ही शो का मेन इवेंट भी तगड़ा था।

Money in the Bank 2023 इवेंट को हमेशा ही खास बातों के लिए याद रखा जाने वाला है। हालांकि, इस शो में कुछ जगहों पर WWE ने थोड़ा निराश भी किया। इसलिए इस आर्टिकल में हम Money in the Bank 2023 प्रीमियम लाइव इवेंट की 2 अच्छी और 2 बुरी बातों को लेकर चर्चा करने वाले हैं।

1- WWE Money in the Bank 2023 की अच्छी बात: The Usos की जीत

Money in the Bank 2023 के मेन इवेंट में द उसोज़ का रोमन रेंस और सोलो सिकोआ के खिलाफ मैच देखने को मिला। यह ब्लडलाइन सिविल वॉर मैच धमाकेदार रहा। दोनों ही टीमों ने मिलकर शानदार रेसलिंग स्किल्स के साथ ही अच्छी तरह अपनी कहानी बयां की।

इसी वजह से यह मैच मनोरजंक रहा। अंत में जे उसो ने रोमन रेंस को उन्हीं के अंदाज में लो-ब्लो लगाया। बाद में द उसोज़ ने रेंस को धराशाई किया और फिर जे ने टॉप रोप से स्प्लैश लगाते हुए ट्राइबल चीफ को पिन किया। इसी के साथ रोमन रेंस की लंबे समय से पिन नहीं होने की स्ट्रीक का भी अंत हुआ।

1- बुरी बात: एलए नाइट का ब्रीफकेस नहीं जीतना

एलए नाइट को फैंस Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतते हुए देखना चाहते थे। हालांकि, नाइट की हार देखने को मिली। मेंस Money in the Bank लैडर मैच रेसलिंग के हिसाब से काफी जबरदस्त साबित हुआ था। हालांकि, सभी का सपोर्ट एलए नाइट के साथ था।

अंत में वो जीत के करीब आ भी गए थे लेकिन डेमियन प्रीस्ट ने उन्हें धराशाई करके खुद ब्रीफकेस निकाला और बड़ी जीत अपने नाम की। एलए नाइट को इस समय फैंस पसंद कर रहे हैं और यह उन्हें पुश देने का सबसे सही समय था। WWE ने जरूर बुकिंग के मामले में थोड़ी गलती की है।

2- अच्छी बात: जॉन सीना का चौंकाने वाला रिटर्न

जॉन सीना ने Money in the Bank 2023 में वापसी करके फैंस को जरूर चौंका दिया। वो इस शो के लिए बुक नहीं किए गए थे और इसी वजह से जब जॉन सीना का थीम सॉन्ग बजा, तो फैंस का रिएक्शन देखने लायक था। सीना ने रिंग में आकर यूनाइटेड किंगडम के फैंस की तारीफ की।

उन्होंने WrestleMania को यूके में लाने की बात कही। बाद में ग्रेसन वॉलर ने उन्हें कंफ्रंट किया और दोनों के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली। यह चीज़ भी फैंस को पसंद आई। वॉलर ने गुस्से में आकर सीना पर हमला किया। बाद में जॉन सीना ने ग्रेसन को एटीट्यूड एडजस्टमेंट मूव लगाकर फैंस को खुश कर दिया।

2- बुरी बात: रोंडा राउजी और शेना बैज़लर की टीम जल्दी टूटना

रोंडा राउजी और शेना बैज़लर ने कुछ हफ्तों पहले ही विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी। साथ ही दोनों दोस्तों ने मिलकर NXT विमेंस चैंपियनशिप को यूनिफाइड किया था। अभी तक रोंडा राउजी और शेना बैज़लर के बीच सबकुछ सही चल रहा था। दोनों के बीच ऑन-स्क्रीन कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहे थी।

Money in the Bank में विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप मैच के दौरान अचानक से रोंडा राउजी पर शेना ने अटैक कर दिया। बाद में लिव मॉर्गन और राकेल रॉड्रिगेज़ ने इसका फायदा उठाकर WWE विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया। देखा जाए तो अभी रोंडा और शेना लंबे समय तक टीम के तौर पर काम कर सकती थीं। यह उन्हें अलग करने का सही समय नहीं था।

