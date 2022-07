WWE Money in the Bank 2022, अच्छी और बुरी बातें: फैंस को मिले नए चैंपियंस, फेमस Superstar से हुई बड़ी गलतियां

Money in the Bank: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) इवेंट फैंस को काफी ज्यादा पसंद आया। इस इवेंट के लिए WWE ने धमाकेदार मैचों का ऐलान कर दिया था। सभी मैच बढ़िया रहे और WWE ने हर मुकाबले को पर्याप्त समय दिया। इसी वजह से फैंस को इवेंट पसंद आया और अंत में कुछ शॉक्स भी देखने को मिले।

हर एक एपिसोड और इवेंट की कुछ अच्छी और बुरी बातें होती हैं। उसी तरह इस प्रीमियम लाइव इवेंट में कुछ जगहों पर WWE ने अपने फैंस को चौंकाया वहीं कई मौकों पर फैंस को सरप्राइज मिला। इसलिए इस आर्टिकल में हम Money in the Bank 2022 की अच्छी और बुरी बातों को लेकर चर्चा करने वाले हैं।

1- WWE Money in the Bank की अच्छी बात: लिव मॉर्गन का कॉन्ट्रैक्ट जीतना और बाद में चैंपियन बनना

लिव मॉर्गन के लिए Money in the Bank इवेंट काफी यादगार रहने वाला है। लिव ने पहले विमेंस Money in the Bank लैडर मैच जीता और उन्हें अच्छा रिएक्शन मिला। काफी समय से वो टॉप स्टार की तरह पुश डिजर्व करती थीं और उन्हें आखिर बड़ा मौका मिला। लग रहा था कि वो थोड़े समय तक कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास रखेंगी।

लिव ने बैकस्टेज सैगमेंट में भी इसके संकेत दिए थे। हालांकि, उन्होंने रोंडा राउजी पर इसे कैश-इन करके SmackDown विमेंस चैंपियनशिप जीती। यह उनके करियर की पहली चैंपियनशिप है और टॉप स्टार को हराकर टाइटल जीतना शानदार चीज़ रही। WWE ने टैलेंटेड सुपरस्टार को पुश देकर फैंस को खुश किया।

1- बुरी बात: रोंडा राउजी का संभावित रूप से ब्रेक पर जाना

रोंडा राउजी और नटालिया के बीच एक जबरदस्त मैच देखने को मिला। इस मैच में राउजी ने जीत दर्ज की और बाद में मॉर्गन अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करके नई चैंपियन बनीं। देखकर लग रहा है कि रोंडा एक ब्रेक पर जाने वाली हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो यह सही मायने में काफी ज्यादा निराशाजनक चीज़ है।

सभी को लग रहा था कि रोंडा राउजी चैंपियन बनी रहेगी और SummerSlam में बतौर चैंपियन जाएंगी। हालांकि, मैच के दौरान उनके चोटिल होने का एंगल दिखाया गया और बाद में उनसे टाइटल भी लिया गया। WWE शायद उन्हें ब्रेक पर भेज रहा है और इसी वजह से इतनी जल्दी उनके टाइटल रन का अंत हुआ। रोंडा अगर अब नजर नहीं आती हैं तो फैंस जरूर निराश होंगे।

2- अच्छी बात: बॉबी लैश्ले का चैंपियन बनना

बॉबी लैश्ले और थ्योरी के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला। दोनों का यह मैच बढ़िया रहा और सभी को लग रहा था कि थ्योरी किसी तरह से अपना टाइटल सफलतापूर्वक रिटेन कर लेंगे। हालांकि, अंत में बॉबी ने हर्ट लॉक सबमिशन की मदद से थ्योरी को टैपआउट करने पर मजबूर किया।

बॉबी लैश्ले काफी समय से बढ़िया काम कर रहे हैं और उन्हें चैंपियनशिप देना अच्छी चीज़ है। वो Raw के टॉप बेबीफेस सुपरस्टार हैं और बतौर चैंपियन को फैंस को खुश कर सकते हैं। वो यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल का कद बढ़ा सकते हैं और फैंस को उनका चैंपियनशिप रन जरूर पसंद आएगा।

2- बुरी बात: शॉट्जी द्वारा बोच और लहूलुहान होना

विमेंस Money in the Bank धमाकेदार रहा लेकिन मैच में कुछ जगहों पर गलती हुई। शॉट्जी द्वारा दो बोच हुए। एक गलती साधारण रही लेकिन दूसरा बोच उनपर ही भारी पड़ गया। वो लैडर पर अपना मूव लगा रही थीं लेकिन उनकी लैंडिंग खराब हो गई और उनका सिर लैडर पर जोर से लगा।

हर कोई यह देखकर चौंक गया था। बाद में शॉट्जी ने सिर से खून निकलने लग गया था और यह चीज़ उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। पूरा मैच बढ़िया था लेकिन इस बोच ने थोड़ा निराश किया। शॉट्जी ने इतना बड़ा रिस्क लिया और यह एक बड़ी चीज़ थी। उन्हें जरूर भविष्य में इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए।

