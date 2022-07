WWE Money in the Bank में फेमस Superstar के SmackDown विमेंस चैंपियन बनने पर ट्विटर पर आया प्रतिक्रियाओं का सैलाब

Liv Morgan: WWE सुपरस्टार लिव मॉर्गन (Liv Morgan) के लिए मनी इन द बैंक (Money in the Bank) इवेंट काफी शानदार साबित हुआ। बता दें, लिव मॉर्गन इस शो की शुरूआत में हुए विमेंस MITB लैडर मैच को जीतने में कामयाब रही थीं। इसके बाद लिव ने इसी शो के दौरान रोंडा राउजी (Ronda Rousey) पर अपना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करके SmackDown विमेंस चैंपियनशिप हासिल किया था।

लिव मॉर्गन की इस ऐतिहासिक जीत के बाद ट्विटर पर फैंस से तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और आइए ऐसे ही कुछ प्रतिक्रियाओं पर एक नजर डालते हैं।

WWE Money in the Bank में लिव मॉर्गन के SmackDown विमेंस चैंपियन बनने पर फैंस की प्रतिक्रियाएं:

WeGonBeAight🪶🥁🎮♐️✊🏾 @SoulWarrior88 @WWE @YaOnlyLivvOnce I’m just confused by this?!? I’m happy for liv but I thought da baddest woman on the planet would hold that title til wrestlemania at least 🤔🤔. What’s goin on here??? @WWE @YaOnlyLivvOnce I’m just confused by this?!? I’m happy for liv but I thought da baddest woman on the planet would hold that title til wrestlemania at least 🤔🤔. What’s goin on here???

(मैं इससे कंफ्यूज हो चुकी हूं। मैं लिव के लिए खुश हूं लेकिन मुझे लग रहा था कि रोंडा राउजी कम-से-कम अगले साल WrestleMania तक चैंपियन बनी रहेंगी। यह क्या हो रहा है?)

Yoshkas Awesomesauce @JSzabo91 @WWE @YaOnlyLivvOnce I mean as much as I like Rhonda as a fighter she just doesn’t have it as a wrestler. So I’m happy for Liv. @WWE @YaOnlyLivvOnce I mean as much as I like Rhonda as a fighter she just doesn’t have it as a wrestler. So I’m happy for Liv.

(मैं रोंडा राउजी को फाइटर के रूप में पसंद करती हूं लेकिन वो उतनी बेहतरीन रेसलर नहीं हैं। इसलिए मैं लिव के लिए खुश हूं।)

worlds @bb_vyld @WWE @YaOnlyLivvOnce Liv Morgan's victory deserved tonight, I am so happy to see her achieve her first women's championship on Smackdown, the eternal miracle was finally fulfilled @WWE @YaOnlyLivvOnce Liv Morgan's victory deserved tonight, I am so happy to see her achieve her first women's championship on Smackdown, the eternal miracle was finally fulfilled 🌠🌠🌠❤️❤️❤️👏👏👏👏🌠❤️🌠❤️🌠😱😱😱😱😱😱😱

(लिव मॉर्गन आज जीत डिजर्व करती थीं। मैं उन्हें SmackDown में पहली विमेंस चैंपियनशिप हासिल करते हुए देखकर काफी खुश हूं। आखिरकार चमत्कार हो चुका है।)

(अब सही चीज़ करें और उन्हें लंबे समय तक चैंपियन बने रहने दें।)

Travis Young @TheIrishCream7 @WWE @YaOnlyLivvOnce Congratulations Liv !!! A Child hood dream finally comes true. all the blood sweat and tears finally pays off So happy my baby girl….And the New Smackdown Women’s Champion Liv Morgan!!!!! @WWE @YaOnlyLivvOnce Congratulations Liv !!! A Child hood dream finally comes true. all the blood sweat and tears finally pays off So happy my baby girl….And the New Smackdown Women’s Champion Liv Morgan!!!!!

(बधाई हो लिव। बचपन का सपना आखिर सच हो चुका है। सारी मेहनत रंग लाई, मैं बहुत खुश हूं। और नई SmackDown विमेंस चैंपियन हैं लिव मॉर्गन।)

Africardo Gysman @AfricardoG @WWE . @YaOnlyLivvOnce What a premium live event #MITB , Firstly and foremost Congratulations to all the winners, and congratulations to Liv on her double victory Ms MITB now Smackdown Women's Champion. What an event, thank you WWE🤞🏽 @WWE @YaOnlyLivvOnce What a premium live event #MITB , Firstly and foremost Congratulations to all the winners, and congratulations to Liv on her double victory Ms MITB now Smackdown Women's Champion. What an event, thank you WWE🤞🏽💯.

(Money in the Bank कितना शानदार प्रीमियम लाइव इवेंट था। सबसे पहले विनर्स को बहुत-बहुत बधाई और लिव को दो जीत पर बधाई, पहले मिस MITB और अब SmackDown विमेंस चैंपियन। कितना शानदार इवेंट था, धन्यवाद WWE)

(यह सही नहीं है। रोंडा को अभी भी चैंपियन रहना चाहिए था।)

Tanner Stock @TannerStock1 @WWE @YaOnlyLivvOnce I wonder how long until Rhea Ripley takes the raw belt from Bianca and then Rhea and Liv face off to unify the women's belts. @WWE @YaOnlyLivvOnce I wonder how long until Rhea Ripley takes the raw belt from Bianca and then Rhea and Liv face off to unify the women's belts.

(मैं सोच रहा हूं कि रिया रिप्ली कब तक बियांका से Raw विमेंस टाइटल हासिल करेंगी और तब रिया और लिव दोनों विमेंस बेल्ट्स को यूनिफाई करने के लिए भिड़ेंगी।)

