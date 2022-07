WWE Money in the Bank रिजल्ट्स और वीडियो हाइलाइट्स: 2 जुलाई 2022

Money in the Bank: WWE Money in the Bank इवेंट काफी शानदार साबित हुआ। WWE ने इस इवेंट में कई बढ़िया मैचों का आयोजन किया। शो में कुछ बड़े शॉक्स और सरप्राइज भी देखने को मिले। इससे इवेंट सही मायने में देखने लायक बना। इस शो में टाइटल चेंज हुए वहीं कुछ टैलेंटेड सुपरस्टार्स को मनी इन द बैंक (Money in the Bank) कॉन्ट्रैक्ट जीतने का मौका मिला। खैर, इस आर्टिकल में हम Money in the Bank 2022 में हुए मैचों के नतीजों और वीडियो हाइलाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं।

WWE Money in the Bank 2022 के रिजल्ट्स और वीडियो हाइलाइट्स

- लेसी इवांस, रेचल रॉड्रिगेज, शॉट्जी, बैकी लिंच, असुका, लिव मॉर्गन और एलेक्सा ब्लिस के बीच विमेंस Money in the Bank लैडर मैच देखने को मिला। यह मुकाबला काफी धमाकेदार रहा और सभी ने जीत दर्ज करने की पूरी कोशिश की। अंत में लिव मॉर्गन ने बैकी को लैडर पर से नीचे फेंका और फिर कॉन्ट्रैक्ट निकाला। उन्होंने मैच में जीत दर्ज करते हुए ब्रीफकेस पर कब्जा किया।

- बॉबी लैश्ले और थ्योरी के बीच जबरदस्त यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। थ्योरी ने मैच में टाइटल रिटेन करने की पूरी कोशिश की लेकिन लैश्ले को रोक पाना काफी मुश्किल था। अंत में बॉबी ने अपने फिनिशर हर्ट लॉक में थ्योरी को फंसाया और इसपर उन्होंने टैपआउट कर दिया। इसी कारण बॉबी लैश्ले को जीत मिली।

- बियांका ब्लेयर और कार्मेला के बीच Raw विमेंस चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच हुआ। कार्मेला जीत के करीब जरूर आ गई थीं लेकिन अंत में बियांका ने अपना फिनिशर KOD लगाया। उन्होंने तुरंत पिन करके बड़ी जीत दर्ज की।

- द उसोज़ और स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप मैच हुआ। इस धमाकेदार मैच में द उसोज़ ने मोंटेज फोर्ड पर अपना फिनिशर वन डी लगाकर जीत हासिल की।

- रोंडा राउजी और नटालिया के बीच SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच हुआ। यह मुकाबला कई सबमिशन मूव्स से भरा हुआ था। अंत में रोंडा के सबमिशन मूव पर नटालिया ने टैपआउट किया। राउजी थोड़ी चोटिल नजर आ रही थीं। लिव मॉर्गन ने अपना विमेंस Money in the Bank ब्रीफकेस कैश-इन किया और वो रोंडा को पिन करते हुए नई SmackDown विमेंस चैंपियन बन गईं।

- रिडल, सैथ रॉलिंस, ओमोस, मैडकैप मॉस, शेमस, सैमी जेन, ड्रू मैकइंटायर और थ्योरी के बीच मेंस Money in the Bank लैडर मैच देखने को मिला। थ्योरी को अंतिम समय पर मैच में जोड़ा गया। यह मुकाबला धमाकेदार रहा और कई शानदार स्पॉट्स देखने को मिले। अंत में रिडल और थ्योरी लैडर पर थे। थ्योरी ने रिडल को नीचे फेंका और ब्रीफकेस निकालकर जीत दर्ज की।

