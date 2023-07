WWE Money in the Bank रिजल्ट्स: Roman Reigns की हुई करारी हार, John Cena की धमाकेदार वापसी और दिग्गज को मिला दोस्त से धोखा

WWE Money in the Bank: हाल ही में लंदन में कराए गए मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) प्रीमियम लाइव इवेंट का अंत हो चुका है। शो की शुरुआत से लेकर अंत तक यह इवेंट काफी ज्यादा जबरदस्त रहा। शानदार मुकाबले, धोखा, चौंकाने वाली वापसी और मेन इवेंट में रोमन रेंस (Roman Reigns) के पिन होने तक MITB में काफी कुछ हुआ। आइए नज़र डालते हैं Money in the Bank के रिजल्ट्स पर:

#) मेंस Money in the Bank मैच के साथ हुई WWE MITB की शुरुआत

इस प्रीमियम लाइव इवेंट की शुरुआत मेंस लैडर मैच के साथ हुई। रिकोशे, सैंटोस इस्कोबार, लोगन पॉल, शिंस्के नाकामुरा, बुच, एलए नाइट और डेमियन प्रीस्ट ने मिलकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। शुरुआत में सभी का टारगेट लोगन पॉल थे, जोकि कई बार सभी का शिकार बने। इसके अलावा मैच के दौरान कई खतरनाक स्पॉट्स भी देखने को मिले, जब सुपरस्टार्स ने अपनी बॉडी को दांव पर लगाया। कई स्टार्स लैडर से लेकर टेबल पर जाकर गिरे। हालांकि एक समय लग रहा था कि एलए नाइट इस मैच को जीत जाएंगे, लेकिन अंत में डेमियन प्रीस्ट ने ब्रीफकेस को निकालते हुए इतिहास रचा और पहली बार मेंस लैडर मैच जीता।

विजेता: डेमियन प्रीस्ट बन गए मेंस Money in the Bank विजेता

#) WWE Money in the Bank में विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप मैच

रोंडा राउज़ी और शेना बैज़लर vs लिव मॉर्गन और राकेल रॉड्रिगेज़ के बीच विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए अच्छा मुकाबला देखने को मिला। दोनों टीमों ने अपनी तरफ से काफी अच्छी कोशिश की। हालांकि अंत में रोंडा की टीम का पलड़ा भारी था और वो लिव मॉर्गन पर दबाव बना चुकी थीं। इसी वक्त शेना ने अपनी ही दोस्त रोंडा को धोखा दे दिया और उनके ऊपर बुरी तरह अटैक कर दिया। इसका फायदा लिव ने उठाया और रोंडा को पिन करते हुए विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप को जीत लिया।

विजेता: लिव मॉर्गन और राकेल रॉड्रिगेज़ नई विमेंस टैग टीम चैंपियन बनीं।

#) WWE Money in the Bank 2023 में आईसी चैंपियनशिप मैच

आईसी चैंपियनशिप के लिए गुंथर को मैट रिडल ने चैलेंज किया। वैसे तो ज्यादातर समय गुंंथर का ही दबदबा देखने को मिला। हालांकि रिडल ने भी निराश नहीं किया और रिंग जनरल को पूरा जवाब दिया। दोनों ने एक दूसरे की हालत खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसी वजह से फैंस को भी मजा आया। हालांकि मैच के अंत में गुंथर ने रिडल के चोटिल पैर को निशाना बनाया और उन्हें सबमिशन लॉक में फंसा दिया। रिडल के पास टैपआउट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इसी के साथ गुंथर ने अपना टाइटल रिटेन कर लिया।

विजेता: गुंथर ने आईसी चैंपियनशिप को रिटेन किया।

मैच के बाद ड्रू मैकइंटायर की वापसी देखने को मिली और उन्होंने गुंथर को कंफ्रंट किया। गुंथर ने ड्रू पर हाथ उठाकर बड़ी गलती की और मैकइंटायर ने जबरदस्त तरीके से इसका जवाब दिया। अंत में मैकइंटायर ने गुंथर पर क्लेमोर किक लगा दी। WrestleMania 39 के बाद पहली बार मैकइंटायर WWE में दिखाई दिए।

#) WWE Money in the Bank 2023 में कोडी रोड्स vs डॉमिनिक मिस्टीरियो

कोडी रोड्स और डॉमिनिक मिस्टीरियो के बीच सिंगल्स मैच देखने को मिला। इस मैच में डॉमिनिक ने कई बार रिंग से भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोडी रोड्स ने उन्हें रोका। इस बीच रिया रिप्ली ने भी मैच में दखल दिया और डॉमिनिक की मदद करने का प्रयास किया। हालांकि अंत में द अमेरिकन नाईटमेयर ने मिस्टीरियो पर क्रॉस रोड्स मूव लगाया और पिन करते हुए इस मैच को जीत लिया।

विजेता: कोडी रोड्स

#) WWE Money in the Bank 2023 में John Cena की वापसी

जॉन सीना ने धमाकेदार वापसी देखने को मिली और उनके चौंकाने वाले रिटर्न को देखकर फैंस भी काफी ज्यादा खुश हो गए। सीना ने साफ किया कि वो लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि लंदन के क्राउड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने फैंस की जमकर तारीफ की और साथ ही फ्यूचर में WrestleMania लंदन में कराने की बात कही। इस बीच ग्रेसन वॉलर ने एंट्री की। उन्होंने लंदन के फैंस और सीना पर निशाना साधा। वॉलर ने कहा कि WrestleMania का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए और इसके लिए उन्होंने सीना को भी अपने शो का हिस्सा बनने का ऑफर दिया। हालांकि सीना ने ठुकरा दिया और फिर वॉलर ने सीना पर अटैक कर दिया। सीना ने भी पलटवार किया और ग्रेसन पर AA हिट करते हुए उन्हें धराशाई किया।

#) WWE Money in the Bank में हुआ विमेंस लैडर मैच

विमेंस लैडर मैच की शुरुआत में बेली और इयो स्काई एवं ट्रिश स्ट्रेटस और ज़ोई स्टार्क ने जबरदस्त टीम वर्क दिखाया। बैकी लिंच ने फाइटबैक की बहुत अच्छी कोशिश की और अपने दुश्मनों का बुरा हाल भी किया। इस मैच में भी कई जबरदस्त मूव्स देखने को मिले, जिसे देखकर फैंस हैरान रह गए। मैच के अंत में इयो स्काई ने चालाकी दिखाई और बेली-बैकी के हाथ में हथकड़ी बांध दी। इसके बाद लैडर पर चढ़कर ब्रीफकेस को हासिल करते हुए इस मुकाबले को जीत लिया।

विजेता: इयो स्काई बनी विमेंस Money in the Bank विजेता

#) WWE Money in the Bank 2023 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच

सैथ रॉलिंस और फिन बैलर के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच देखने को मिला। दोनों दुश्मनों के बीच शानदार मुकाबला देखने को मिला। एक तरफ रॉलिंस ने अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने का भरपूर प्रयास किया, दूसरी तरफ बैलर ने रॉलिंस के चोटिल रिब्स को निशाना बनाया। डेमियन प्रीस्ट रिंगसाइड पर MITB ब्रीफकेस के साथ आ गए। बैलर ने इस बीच मोमेंटम हासिल कर लिया था और वो रॉलिंंस पर कू डी ग्रा लगाने वाले थे। हालांकि प्रीस्ट इसी वक्त ब्रीफकेस लेकर चार्ज करते हुए दिखाई दिए और इससे बैलर का ध्यान भटक गया। रॉलिंस ने खुद को बचाया और फिर बैलर पर स्टॉम्प हिट करके इस मैच को जीत लिया।

विजेता: सैथ रॉलिंस ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रिटेन की

#) WWE Money in the Bank 2023 के मेन इवेंट में हुआ बल्डलाइन सिविल वॉर

रोमन रेंस और सोलो सिकोआ vs द उसोज़ के बीच ब्लडलाइन सिविल वॉर मैच मेन इवेंट में देखने को मिला। इस मैच की शुरुआत धीमी रफ्तार से हुई, लेकिन जल्द ही मैच ने अपनी स्पीड पकड़ी। काफी समय तक कहना मुश्किल था कि इस मैच को आखिर कौनसी टीम जीतेगी। दोनों ही टीमों ने मैच जीतने के लिए पूरी जान लगा दी और कई बार असफल पिन भी देखने को मिले। अंत में द उसोज़ ने जबरदस्त टीम वर्क दिखाया। उन्होंने रेंस पर सुपरकिक की बारिश कर दी और सिकोआ पर भी सुपर किक लगाते हुए उन्हें एक्शन से बाहर किया। अंत में जे उसो ने रेंस पर स्पलैश हिट किया और पिन करके इस मैच को जीत लिया। इसी के साथ रेंस को करारी हार का सामना करना पड़ा और उनकी पिन नहीं होने की स्ट्रीक का अंत हो गया।

विजेता: द उसोज़

इसी के साथ WWE Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट का अंत हुआ।

