WWE Money in the Bank रिजल्ट्स LIVE: 18 जुलाई 2021 

नमस्कार, WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) की लाइव कमेंट्री में आपका हार्दिक स्वागत है। Money in the Bank काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि रेसलमेनिया (WrestleMania) के बाद यह पहला पीपीवी होगा जब फैंस भी नजर आने वाले हैं। WWE ने इस पीपीवी को जबरदस्त बनाने के लिए कई जबरदस्त मैचों का ऐलान किया हुआ है।

Money in the Bank के लिए WWE ने 7 मैचों का ऐलान किया है, जिसमें 6 मैच मेन शो और एक किक-ऑफ शो में होगा। 7 में से 5 मैच चैंपियनशिप के लिए होने वाले हैं। इसमें WWE चैंपियनशिप, यूनिवर्सल चैंपियनशिप, Raw विमेंस चैंपियनशिप, SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप और Raw टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच शामिल हैं।

रोमन रेंस, बॉबी लैश्ले, रिया रिप्ली, एजे स्टाइल्स -ओमोस और रे-डॉमिनिक मिस्टीरियो अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं।

WWE Money in the Bank पीपीवी का किकऑफ शो भारतीय समयअनुसार सुबह 4:30 बजे से और मेन शो भारतीय समयअनुसार सुबह 5:30 बजे से लाइव आएगा। फैंस पीपीवी के लाइव प्रसारण को हिंदी एवं इंग्लिश में सोनी नेटवर्क पर देख सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी पर भी आपको लाइव अपडेट्स मिलेंगे ही।

इसके अलावा मेंस और विमेंस Money in the Bank लैडर मैच भी होने वाले हैं। इन मैचों में हिस्सा लेने वाले सभी 8-8 सुपरस्टार्स के नाम भी सामने आ गए हैं। सैथ रॉलिंस, बिग ई, रिडल, ड्रू मैकइंटायर, एलेक्सा ब्लिस, असुका, लिव मॉर्गन, निकी क्रॉस जैसे सुपरस्टार्स भी इन मैचों में हिस्सा लेने वाले हैं।

WWE Money in the Bank 2021 का अबतक का मैच कार्ड

1- रोमन रेंस (चैंपियन) vs ऐज (WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

2- बॉबी लैश्ले (चैंपियन) vs कोफी किंग्सटन (WWE चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

3- रिया रिप्ली (चैंपियन) vs शार्लेट फ्लेयर (Raw विमेंस चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

4- मेंस Money in the Bank लैडर मैच (Raw - रिकोशे, रिडल, जॉन मॉरिसन और ड्रू मैकइंटायर। SmackDown - बिग ई, केविन ओवेंस, सैथ रॉलिंस और शिंस्के नाकामुरा)

5- विमेंस Money in the Bank लैडर मैच (Raw - नेओमी, असुका, एलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस। SmackDown - लिव मॉर्गन, जेलिना वेगा, टमीना और नटालिया)

6- एजे स्टाइल्स और ओमोस (चैंपियन) vs द वाइकिंग रेडर्स - (Raw टैग टीम चैंपियनशिप मैच)

7- रे मिस्टीरियो और डॉमिनिक मिस्टीरियो (चैंपियन) vs द उसोज (SmackDown चैंपियनशिप मैच

