WWE Money in the Bank रिजल्ट्स और वीडियो हाइलाइट्स: 18 जुलाई 2021 

मनी इन द बैंक (Money in the Bank) पीपीवी का सफल अंत हो गया है। फैंस की वापसी के बाद हुए पहले पीपीवी को WWE ने बहुत ही यादगार बना दिया। नए चैंपियंस से लेकर शॉकिंग रिटर्न तक फैंस को Money in the Bank में काफी कुछ देखने को मिला।

पहले ही पीपीवी के लिए 7 जबरदस्त मैचों का ऐलान कर दिया गया था। इसमें SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप का मुकाबला प्री-शो में हुआ, तो 6 मैच मेन शो में देखने को मिले। विमेंस Money in the Bank से मेन शो की शुरुआत हुई, तो रोमन रेंस vs ऐज के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप मुकाबले के साथ शो का अंत हुआ।

रोमन रेंस, ऐज, सैथ रॉलिंस, रिडल, बिग ई, निकी एश, शार्लेट फ्लेयर ने काफी ज्यादा जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसके अलावा मेंस Money in the Bank मैच में जिंदर महल ने कमाल का प्रदर्शन किया और उनकी वजह से ड्रू मैकइंटायर के हाथ से बहुत बड़ा मौका चला गया। हालांकि फैंस को बैकी लिंच की वापसी का इंतजार था, लेकिन यह इच्छा उनकी पूरी नहीं हुई।

Money in the Bank के जरिए एक काम जो जबरदस्त हुआ, वो था कि अगले पीपीवी के लिए कई मैच और फिउड साफ तौर पर नजर आ रही है। निश्चित ही SummerSlam के लिए WWE बड़े प्लान बनाए हैं और वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं।

यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में द उसोज, सैथ रॉलिंस समेत मिस्टीरियो फैमिली का भी दखल देखने को मिला। इसके साथ ही में जॉन सीना ने भी मेन इवेंट में जबरदस्त वापसी की और आते ही उन्होंने रोमन रेंस को कंफ्रंट किया।

आइए नजर डालते हैं WWE Money in the Bank पीपीवी के रिजल्ट्स और वीडियो हाइलाइट्स पर:

#) द उसोज ने Money in the Bank पीपीवी के किक-ऑफ शो में रे और डॉमिनिक मिस्टीरियो को हराते हुए SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप को अपने नाम किया।

Edited by मयंक मेहता