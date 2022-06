WWE Money in the Bank में Roman Reigns द्वारा किए गए प्रदर्शन पर नजर: कई दिग्गजों ने दी है करारी शिकस्त

WWE के वर्तमान अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) ने रेसलमेनिया (Wrestlemania) 38 के बाद अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड नहीं किया है। WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट मनी इन द बैंक (Money In The Bank) होने वाला है और रोमन के इसमें हिस्सा लेने पर भी संदेह है।

2012 में अपना मेन रोस्टर डेब्यू करने वाले रोमन ने अब तक केवल दो ही बार Money in the Bank इवेंट को मिस किया है। आपको बता दें कि इस इवेंट में रोमन रेंस ने दो बार लैडर मैच, एक बार टैग टीम मैच और 4 बार सिंगल्स मैच लड़े हैं। कई मौकों पर उन्हें हार मिली है, लेकिन 2016 के बाद से वो इस इवेंट में एक भी मैच नहीं हारे हैं।

आइए जानते हैं अब तक WWE Money in the Bank में रोमन रेंस का प्रदर्शन कैसा रहा है?

#) Money in the Bank 2013: द शील्ड के रोमन रेंस और सैथ रॉलिंस ने साथ मिलकर टैग टीम चैंपियनशिप मुकाबले में द उसोज को हराया था और अपनी चैंपियनशिप रिटेन की थी।

#) Money in the Bank 2014: WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए हुए लैडर मुकाबले में रोमन रेंस ने हिस्सा लिया था। इस मैच में अल्बर्टो डेल रियो, ब्रे वायट, सिजेरो, केन, रैंडी ऑर्टन, शेमस और जॉन सीना ने भी हिस्सा लिया था। जॉन सीना ने इस मैच को जीता था और नए चैंपियन बने थे।

#) Money in the Bank 2015: रोमन रेंस Money in the Bank लैडर मैच का हिस्सा बने थे।इस मैच में शेमस, डॉल्फ जिगलर, केन, कोफी किंग्सटन, नेविल और रैंडी ऑर्टन ने भी हिस्सा लिया था। ब्रे वायट के कारण रोमन रेंस इस मैच को नहीं जीत पाए थे और अंत में शेमस ने जीत दर्ज की थी।

#) Money in the Bank 2016: सैथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को हराते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीता था। इसके तुरंत बाद डीन एंब्रोज ने अपना MITB कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करते हुए रॉलिंस को हराया था और चैंपियनशिप जीत ली थी।

#) Money in the Bank 2018: रोमन रेंस ने सिंगल्स मुकाबले में जिंदर महल को पिनफॉल के जरिए हराया था।

#) Money in the Bank 2019: रोमन रेंस ने इलायस के खिलाफ सिंगल्स मुकाबला लड़ा था और इसमें उनकी जीत हुई थी।

#) Money in the Bank 2021: रोमन रेंस का सामना दिग्गज सुपरस्टार ऐज के खिलाफ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हुआ था। रोमन रेंस ने पिनफॉल के जरिए ऐज को हराते हुए अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

